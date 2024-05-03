Более 250 семей получили ключи от квартир в ЖК «Новая жизнь» в Пушкино

Застройщик «ДВМ группа» приступил к возведению объекта в 2013 году. Дольщики должны были получить ключи от квартир в 2018 году, однако, компания не справилась с обязательствами. Права на дострой комплекса получил Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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