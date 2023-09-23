Более 250 рабочих мест создадут на новом производстве готовых блюд в Дмитрове
Недалеко от деревни Гришино в Дмитрове возводят фабрику по производству готовых блюд. На предприятии создадут 265 рабочих мест. Специалисты Главгосстройнадзора Московской области посетили стройку.
Производство полного цикла будет выпускать 150 видов блюд под брендов «Аппетитов - готовая еда» и полуфабрикатов из подмосковного сырья.
«Общая площадь объекта составит более 25 тысяч квадратных метров. Мощность производственного блока составит 40 тонн в сутки», - уточнили в стройнадзоре.
Работы планируют завершить в третьем квартале следующего года.
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