Более 250 новогодних мероприятий пройдет в Солнечногорске

Юные жители округа смогут оставить свои пожелания на «Елке желаний». Также для детей пройдет благотворительная «Елка главы» с театрализованным представлением и подарками.

Новогодние мастер-классы, встречи и выставки начнутся с 16 декабря. Концерты и утренники - с 20 декабря. С 2 по 8 января во всех территориальных управлениях округа пройдут бесплатные профессиональные новогодние спектакли.

«Вместе с главой Солнечногорска Константином Михальковым уделили большое внимание спортивной составляющей. Из ярких событий могу отметить хоккей на валенках на озере Сенеж, открытые тренировки на лыжах и обязательно муниципальный этап „Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“ Московской области. Приглашаем всех на наши мероприятия», - отметил начальник управления культуры администрации городского округа Павел Журкевич.

Резиденция и почта Деда Мороза, а также творческая студия «Волшебный сундучок» на набережной озера Сенеж будут работать 21-22, 29–30 декабря, 2–8 января с 12:00 до 14:00. Детей покатают на паровозике, оленях и лошадях, а также устроят им русские народные забавы и игровые программы. Кроме того, с 21 декабря в городском парке запланирован ряд общеобластных мероприятий: «Олимпийские победы», «Новый год под шубой», «Сказки водят хоровод» и другие.

Еженедельно на катке будут проходить мастер-классы по фигурному катанию и вечеринки на льду. Также в этом сезоне украсят арт-объект «Маяк» - его обвяжут огромным шарфом.

Более подробная афиша будет опубликована на официальной сайте администрации Солнечногорска.

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