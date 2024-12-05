05 декабря 2024, 14:29

Более 250 новогодних мероприятий пройдет в Солнечногорске

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Более 250 мероприятий пройдет в Солнечногорске в новогодние праздники в декабре и январе. Для жителей и гостей муниципалитета подготовили мастер-классы, выставки, концерты, спектакли и многое другое.

Юные жители округа смогут оставить свои пожелания на «Елке желаний». Также для детей пройдет благотворительная «Елка главы» с театрализованным представлением и подарками.

Новогодние мастер-классы, встречи и выставки начнутся с 16 декабря. Концерты и утренники - с 20 декабря. С 2 по 8 января во всех территориальных управлениях округа пройдут бесплатные профессиональные новогодние спектакли.

«Вместе с главой Солнечногорска Константином Михальковым уделили большое внимание спортивной составляющей. Из ярких событий могу отметить хоккей на валенках на озере Сенеж, открытые тренировки на лыжах и обязательно муниципальный этап „Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“ Московской области. Приглашаем всех на наши мероприятия», - отметил начальник управления культуры администрации городского округа Павел Журкевич.

Резиденция и почта Деда Мороза, а также творческая студия «Волшебный сундучок» на набережной озера Сенеж будут работать 21-22, 29–30 декабря, 2–8 января с 12:00 до 14:00. Детей покатают на паровозике, оленях и лошадях, а также устроят им русские народные забавы и игровые программы. Кроме того, с 21 декабря в городском парке запланирован ряд общеобластных мероприятий: «Олимпийские победы», «Новый год под шубой», «Сказки водят хоровод» и другие.

Еженедельно на катке будут проходить мастер-классы по фигурному катанию и вечеринки на льду. Также в этом сезоне украсят арт-объект «Маяк» - его обвяжут огромным шарфом.

Более подробная афиша будет опубликована на официальной сайте администрации Солнечногорска.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Солнечногорск Новый год
05 декабря 2024, 14:25
Подмосковные горнолыжники победили на турнире «Серия PRO»
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области
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Семен Ефимов и Александр Хорошилов заняли первое и второе места на профессиональных соревнованиях «Серия PRO» по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах. Оба спортсмена представляют Московскую область.

Так, действующий обладатель Кубка России Семен Ефимов завоевал золотую медаль в дисциплине «слалом», установив время 1 минута 36,93 секунды.

Второе место занял Александр Хорошилов, отставший всего на 0,17 секунды. Бронзовую награду получил Никита Алехин из Камчатского края.

Первые соревнования «Серия PRO» проходят с 3 по 6 декабря в Кировске, расположенном в Мурманской области. Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортсмены Награды
05 декабря 2024, 14:16
Студентка колледжа «Московия» победила на международном конкурсе проектов
Министерство образования МО
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Дарья Сионская из профессионального колледжа «Московия» заняла первое место в международном конкурсе индивидуальных проектов школьников 10-11 классов «NEW PROJECT». Соревнование входит в официальный реестр олимпиад Министерства просвещения России.

В Министерстве образования Московской области подчеркнули значимость конкурса. Мероприятие инициировал Международный центр исследовательских проектов, который специализируется на разработке инновационных образовательных программ в научной сфере. Центр последовательно работает над созданием условий для раскрытия творческого потенциала молодых исследователей.

В ведомстве поздравили Дарью Сионскую с победой и пожелали дальнейших успехов.

Ранее студент колледжа «Подмосковье» выиграл всероссийский конкурс родословных. Победителей наградили в конференц-зале гостиницы «Измайлово» в Москве.

конкурсы Образование
05 декабря 2024, 13:35
Лекция о битве за Москву в 1941 году прошла для школьников в Подольске
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Школьники Подольска побывали в военно-историческом музее Вооруженных сил России в гимназии № 7. Там прошел урок мужества, посвященный 83-й годовщине контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву в 1941 году.

Школьникам рассказали про судьбу ветерана Великой Отечественной войны, участницы битвы за Москву Галины Тереховой.

Ученица 10К класса, активистка «Движения первых», экскурсовод музея Прасковья Прокудина представила исследовательский проект о жизни и подвиге героини. Девушка - призер муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество».

Дочь ветерана Лариса Тодышева рассказала про битву за Москву из воспоминаний матери, показала ученикам награды и наградные книжки. На уроке мужества также представили видео выпускников школы. Они подготовили ролик о судьбе ветерана.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Школьники Москва
05 декабря 2024, 13:31
Компания «Мособлэнерго» обеспечила электричеством еще 63 соцобъекта
Мособлэнерго
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С начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» подключили к электросетям 63 социально значимых объекта в Подмосковье, включая школы, детсады, поликлиники и больницы. Общая мощность составила более 13 МВт, что обеспечило энергоснабжением здания в Домодедове, Сергиевом Посаде, Одинцове, Подольске, Ступине, Звенигороде и других округах.

Специалисты провели работы по подключению новых объектов и увеличению мощностей для реконструируемых учреждений. В рамках технологического присоединения энергетики установили мощные трансформаторы и проложили новые линии электропередачи.

Так, для образовательного комплекса «Полет» в Красногорске ввели подстанцию с трансформаторами по 1250 кВА, а для новой школы в Пушкино - блочную трансформаторную подстанцию мощностью 418 кВт.

Компания «Мособлэнерго» выполняет подключения приоритетно, часто досрочно, обеспечивая энергоснабжение для социальных объектов. Заявки можно подать через Портал потребителя компании.

Электричество

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