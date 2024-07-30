Более 250 легкоатлетов приняли участие в полумарафоне в Воскресенске

С каждым годом число участников полумарафона увеличивается: пять лет назад в забеге состязались 30 бегунов, в этот раз их было уже более 250. Спортсмены преодолевали несколько дистанций: 2 километра, 5 километров, 10,5 километров и полумарафон - 21 километр.

«Наше соревнование всегда собирает много молодежи, но также и ветераны участвуют. Приглашаю к нам всех. Бежать нужно обязательно», - сказал организатор марафона Евгений Коломин.

Недалеко от города Воскресенск в лесном массиве распложена трасса полумарафона. На своем пути легкоатлеты преодолели спуски и подъемы, повороты и мостики. Эта дистанция привлекает и начинающих, и опытных спортсменов. Преодолеть ее может любой желающий независимо от возраста.

Победителей соревнования наградили дипломами и спонсорскими призами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».