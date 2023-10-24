Более 250 инвалидов и пенсионеров стали участниками проекта по долговременному уходу в Подмосковье
В сентябре в Подмосковье запустили социальный проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Его участниками стали 250 человек, которые теперь ежедневно получают необходимую помощь.
«Благодаря этому проекту мы стараемся максимально сохранить родственный уход на дому, ведь родные смогут обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроиться в нашем социальном центре», - прокомментировала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
В рамках проекта обучили 120 человек по уходу за нуждающимися, около половины из них являются родными инвалидов и пенсионеров. Сейчас проект действует в шести округах.
Долговременный уход можно оформить на региональном портале госуслуг. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе их цифровизации. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.
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