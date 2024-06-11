Более 250 городских стел Подмосковья обновили ко Дню России

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

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По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, стела - это визитная карточка города, она первое, что привлекает взгляд при въезде.

«Наши инспекторы совместно с администрациями муниципалитетов на постоянной основе поддерживают все въездные группы в чистоте и соответствии», - отметил Мурашов.

Коммунальные службы региона очистили стелы от пыли, покрасили и восстановили освещение, а также привели в порядок прилегающие территории и газоны.

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