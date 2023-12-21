Более 250 елочных базаров открыли в Подмосковье

«Ассортимент елочных базаров включает в себя ели, сосны и пихты из Пензенской, Рязанской и Кировской областей. Утилизовать деревья можно в специализированных пунктах приема - такие пункты в будущем будут обозначены на соответствующей карте. Также дщеревья можно сдать в зоопарк в качестве корма для животных», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

У законного елочного базара есть разрешение на торговлю, выданное администрацией городского округа.

Найти ближайший елочный базар можно по ссылке.

Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».