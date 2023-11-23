Более 250 человек приняли участие в земельных торгах Подмосковья на прошлой неделе

С 13 по 17 ноября самым дорогим лотом стал участок в аренду в Лобне. Его площадь составляет 10 соток, а расположен он всего в восьми километрах от центра города. Он ушел с молотка за рекордную цену - более 21 миллиона рублей в год.

За участок боролись семь претендентов, которые в ходе торгов подняли стартовую цену более чем в 20 раз. Начальная стоимость лота составляла один миллион рублей.

Отметим, что земельные участки, расположенные в непосредственной близости от столицы, пользуются большой популярностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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