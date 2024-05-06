Более 250 человек посетили театр «Наш Дом» в Химках по Пушкинской карте с января

Пушкинской картой могут воспользоваться жители в возрасте от 14 до 22 лет. Баланс изначально пополнен до пяти тысяч рублей. Картой можно оплачивать спектакли в театрах, экскурсии в музеях, а также культурные мероприятия в других учреждениях. Деньги будут поступать на счет до тех пор, пока держателю не исполнится 23 года.

«С 2022 года к программе подключены химкинские театр „Наш дом“ и Дворец культуры „Родина“. Полная афиша мероприятий и учреждений доступна в мобильном приложении „Госуслуги. Культура“ и на портале Культура.РФ. Школьников и студентов ждут ведущие федеральные, региональные и частные учреждения культуры с концертами, постановками, выставками и культурно-образовательными событиями», - отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Напомним, театр «Наш дом» одним из первых присоединился к программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи Пушкинская карта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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