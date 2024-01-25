Более 25 тысяч реестровых ошибок в ЕГРН исправили в Подмосковье в 2023 году

Исправление данных в сведениях ЕГРН выполняется без привлечения средств правообладателей. С 1 февраля 2024 года срок устранения реестровой ошибки сокращен до одного месяца с момента направления уведомления правообладателю.

«В рамках создания Национальной системы пространственных данных мы продолжаем проводить работы по исправлению ошибок на территории Подмосковья для формирования полного и точного реестра недвижимости. Это позволяет обеспечить достоверность сведений Единого реестра недвижимости», - отметил исполняющий обязанности заместителя руководителя управления Росреестра по Московской области Андрей Таланов.

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