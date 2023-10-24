Более 25 тысяч девятиклассников Подмосковья приняли участие в оценке качества образования
Свыше 25 тысяч девятиклассников из 352 школ Подмосковья приняли участие в региональной работе по оценке качества общего образования. Работа состояла из четырех блоков: тестирований по математической, читательской и естественно-научно грамотности, а также короткой анкеты.
Оценка качества общего образования проходит на протяжении четырех лет. Всего участникам предлагается выполнить 15 вопросов-заданий, имеющих практическую направленность.
«Школа на основе полученных результатов и рекомендаций сможет выстроить образовательный процесс с учетом выявленных тенденций», - уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Оценка проводится для определения уровня образовательных достижений обучающихся, а также сформированности у них функциональной грамотности.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.
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