Более 25 тысяч человек посетили новогодний праздник в парках Подмосковья 16 декабря

Детская программа с участием Деда Мороза и Снегурочки прошла в Дмитрове. Гостями музея-заповедника «Дмитровский-кремль» также стали Чебурашка, Старуха Шапокляк, Царевна Несмеяна и другие сказочные персонажи.

Напомним, до 29 декабря в музее работает почта главного зимнего волшебника. Отправить письмо Деду Морозу можно в холле 1-го этажа здания музейно-выставочного комплекса по адресу: улица Загорская, 17. Чтобы получить ответ от волшебника, нужно написать свое имя, обратный адрес и телефон.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Напомним, до 29 декабря в музее работает почта главного зимнего волшебника. Отправить письмо Деду Морозу можно в холле 1-го этажа здания музейно-выставочного комплекса по адресу: улица Загорская, 17. Чтобы получить ответ от волшебника, нужно написать свое имя, обратный адрес и телефон.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Юные гости праздника пели и танцевали, водили хоровод, а после развлекательной программы слепили из пластилина фигурку Деда Мороза.