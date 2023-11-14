Более 25 тысяч человек окончили школы для приемных родителей в Подмосковье

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«Ежегодно у нас выпускается около 2,5 тысячи слушателей. Главная цель такой школы - формирование у будущих приемных родителей психологической готовности принять ребенка в семью», - рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что школы для приемных родителей обучают и подготавливают потенциальных приемных родителей. Курс длится 80 часов.

«Такая подготовка помогает не только будущим приемным родителям, но и самим детям в скорой адаптации и возможностях максимального развития в новой семье», - добавила Болатаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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