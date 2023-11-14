14 ноября 2023, 10:19

Более 25 тысяч человек окончили школы для приемных родителей в Подмосковье

Министерство социального развития Подмосковья
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Школы для приемных родителей работают в Московской области. Они есть в каждом городском округе — всего их 73. За все время 25 тысяч человек прошли обучение в школах.

«Ежегодно у нас выпускается около 2,5 тысячи слушателей. Главная цель такой школы - формирование у будущих приемных родителей психологической готовности принять ребенка в семью», - рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что школы для приемных родителей обучают и подготавливают потенциальных приемных родителей. Курс длится 80 часов.

«Такая подготовка помогает не только будущим приемным родителям, но и самим детям в скорой адаптации и возможностях максимального развития в новой семье», - добавила Болатаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Семья
14 ноября 2023, 10:11
Почти 80 миллиардов рублей направят в Подмосковье на социальные льготы и выплаты в 2024 году
Пресс-служба Мособлдумы
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Бюджет Подмосковья на 2024 год сохранит социальную направленность. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В первую очередь, бюджет ориентирован на повышение качества жизни граждан и обеспечение всех принятых социальных обязательств. Мы предусматриваем почти 80 миллиардов рублей на оказание мер социальной поддержки», - рассказал Игорь Брынцалов.

Льготы, выплаты и дотации в Подмосковье получают более 2,3 миллиона человек. Это многодетные семьи, семьи участников СВО, малоимущие, дети-сироты, ветераны, попавшие в трудную жизненную ситуацию люди и другие. Все эти категории жителей продолжат получать поддержку в 2024 году.

Брынцалов подчеркнул, что в Подмосковье регулярно появляются и новые меры поддержки. Так, например, в 2023 году увеличена ежемесячная компенсация для одиноко проживающих неработающих пенсионеров старше 65 лет. Установлена ежемесячная выплата 18 тысяч рублей семьям на уход за ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать.

Предоставляется ежегодная выплата в семь тысяч рублей для многодетных семей. Эти доплаты и пособия получили уже около 45 тысяч человек, о чем ранее сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Льготы Выплаты в России Мособлдума
14 ноября 2023, 10:07
Дубну планируют включить в атлас лучших решений по привлечению кадров Агентства стратегических инициатив
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Практики Дубны могут включить в Атлас сервисно-инфраструктурных решений Агентства стратегических инициатив. Команда организации посетила наукоград и ознакомилась с проектами, которые позволили городу стать одним из лидеров по высокотехнологичному предпринимательству.

Как рассказала директор дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, атлас направлен на то, чтобы выявлять сильные стороны городов, которые позволяют им привлекать и удерживать сильные кадры.

«Сейчас высока конкуренция городов за человека, поэтому если речь идет о высококвалифицированных специалистах, им недостаточно только высокой заработной платы. Им нужны качественная инфраструктура и сервисы. Например, спортивная инфраструктура в пешей доступности», - отметила она.

Дубна помогает стране развивать высокотехнологичные отрасли экономики, разрабатывать новые решения, привлекать инвестиции, совершенствовать науку и реализовывать нацпроекты.

Предприятия размещаются в том числе в особой экономической зоне. Сегодня 58% всех ее соискателей - молодые люди от 15 до 35 лет. Для школьников, студентов и молодых инженеров работает пространство «Цифровой гараж», где они могут реализовать инновационные идеи, пройти стажировку и затем трудоустроиться.

Атлас сервисно-инфраструктурных решений планируют презентовать в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Дубна
14 ноября 2023, 09:18
Свыше 100 подъездов отремонтируют в Дмитрове до конца года
Рой Евгений Александрович
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Реализацию губернаторской программы «Мой подъезд» завершают в Дмитрове. До конца года там обновят 133 объекта.

Качество ремонта проверил глава округа Илья Поночевный - он посетил один из домов на улице Маркова. в подъездах покрасили стены, побелили потолки, заменили светильники и перила, оконные рамы, входные группы и почтовые ящики.

Всего до конца этого года в Дмитрове приведут в порядок 133 подъезда. Из них 99 уже получили новый облик.

«Важно, что ремонт подъездов делается с учетом мнения самих жителей. Им здесь жить, они и главные оценщики работ. Поэтому цвет краски, какие светильники и перила - это все согласовывали исполнители с людьми», - отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.

Жители дома на улице Маркова поблагодарили главы на проведенный ремонт и установку пандусов и попросили в следующем году обновить крышу и утеплить фасад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Благоустройство Дмитров
14 ноября 2023, 09:00
Контроль за чистотой установили на контейнерной площадке на Нагорной улице в Дмитрове
Мин ЖКХ
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На контейнерной площадке на Нагорной улице, 89 в Дмитрове установили контроль. Ранее на ней обнаружили навалы мусора, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

За соблюдением чистоты на площадке следят сотрудники МКУ «Центр благоустройства Костинское». Сейчас решается вопрос о дополнительном вывозе баков в выходные и праздники. Для удобства местных жителей рядом с контейнерами нанесли информационную разметку.

Обустройство контейнерной площадки делается в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и Порядком накопления ТКО на территории Московской области».

«Контейнерные площадки должны иметь твердое бетонное или асфальтовое покрытие с уклоном в сторону проезжей части, удобным для выкатывания контейнеров к мусоровозам, а также для удобства подъезда к контейнерам маломобильных групп населения. Также необходимо наличие подъездного пути с твердым покрытием», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых алгоритмах вывоза твердых бытовых отходов в Подмосковье.

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Дмитров Мусор

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