25 сентября 2024, 21:05

Более 25 педагогов в Лобне приняли участие в семинаре по профаттестации

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На базе школы № 7 имени Орлова в городском округе Лобня прошел семинар, посвященный организации и проведению экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников Московской области в 2024-2025 учебном году. В мероприятии приняли участие 27 координаторов образовательных учреждений города.

Эксперт управления образования администрации и муниципальный координатор по аттестации педагогических работников Лидия Прилепская открыла семинар приветственным словом. В ходе встречи участники обсудили ключевые вопросы информационного и методического сопровождения аттестации педагогов, а также роль координаторов в этом процессе. Были даны рекомендации по повышению качества аттестации и профессионального развития педагогических кадров.

Семинар стал важным этапом подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и способствовал обмену опытом между участниками, что поможет улучшить качество образования в регионе.

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Лобня Учителя
25 сентября 2024, 21:45
Свыше 40 торговых точек в Мытищах привели в соответствие с начала года
пресс-служба городского округа Мытищи
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Сотрудники управления потребительского рынка и услуг регулярно выезжают с проверками по торговым точкам и проводят совещания с руководителями объектов. Всего в этом году запланировано привести в соответствие с требованиями 54 объекта, 43 из них уже готовы.

Еще на 11 точках работы закончатся до конца ноября. Около шести тысяч предприятий розничной торговли и услуг действуют на территории Мытищ. Это общепит, рынки, торговые центры и объекты нестационарной торговли. Свыше 180 обращений об их ненадлежащем содержании поступило в администрацию в 2024 году.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации, ответственность за содержание объектов потребительского рынка и прилегающих к ним территорий возложена на собственников предприятий и правообладателей данных объектов за счет собственных средств», - отметила начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова.

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Мытищи Законы Торговля
25 сентября 2024, 21:45
Еще одна молодая семья получила жилье в Химках по льготной программе
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Многодетная семья Степановых купила двухкомнатную квартиру по государственной программе. Владимир, Анна и их сыновья готовятся отметить новоселье.

После рождения третьего ребенка семья решила расширить жилплощадь. Субсидия стала в этом вопросе хорошей поддержкой.

«Приобрели двухкомнатную квартиру в новостройке. Будем получать ключи весной в следующем году. Очень ждем момент сдачи. Это особенно радостное событие для нас!» - поделился химчанин Владимир Степанов.

Всего с начала года в Подмосковье около 300 семей приняли участие в льготной программе. Получить поддержку от государства можно только, если нуждающиеся в возрасте до 35 лет, им необходимо жилье, они проживают в Московской области и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости квартиры или возможность получить кредит на эту сумму. Подать заявку можно онлайн на портале Госуслуг.

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Химки Семья Квартиры
25 сентября 2024, 21:45
Возложение цветов у памятника «Скорбящая мать» прошло в Богородском округе
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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В Богородском округе прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти военнослужащих, погибших в 1994–1996 годах в Чеченской Республике и захороненных на Богородском кладбище. Мероприятие проводится ежегодно с 25 сентября 2001 года.

В День Памяти на Богородском кладбище собралось более 60 родственников погибших из 30 регионов России. Военнослужащие, сотрудники администрации Богородского городского округа, жители возложили венки и цветы к памятнику «Скорбящая мать», почтили память герой минутой молчания и выпустили в небо голубей.

По инициативе Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» и при участии Министерства обороны Российской Федерации, проводится День Памяти погибших и пропавших без вести на Северном Кавказе. В этом году прошли мероприятия, посвященные 24-й годовщине первого захоронения неопознанных военнослужащих на воинском участке Богородского кладбища.

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Ветераны Памятники Богородский
25 сентября 2024, 21:23
Количество ДТП в Ленинском округе снизилось на 7,5% с начала года
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С начала года на территории Ленинского городского округа зафиксировано 75 дорожно-транспортных происшествий. Эти показатели на 7,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Начальник отдела дорожного хозяйства Константин Демин подчеркнул, что администрация уделяет особое внимание обеспечению безопасности дорожного движения. Помимо мероприятий по улучшению улично-дорожной сети, регулярно проводятся профилактические акции, направленные на снижение числа ДТП, с особым акцентом на безопасность детей.

С началом учебного года в Ленинском округе еженедельно проводятся мероприятия по безопасности дорожного движения в школах и других учебных заведениях.

«Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции мы проводим тематические акции в образовательных учреждениях, обучая детей правилам безопасного поведения на дорогах. Водителям напоминаем о запрете вождения в нетрезвом состоянии, важности соблюдения скоростного режима и использования детских удерживающих устройств. Также предупреждаем о необходимости сбавлять скорость на пешеходных переходах», - добавил Константин Демин.

Эти меры направлены на дальнейшее снижение числа дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности всех участников дорожного движения в Ленинском городском округе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ГИБДД Ленинский округ

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