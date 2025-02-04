04 февраля 2025, 21:45

Более 25 мероприятий пройдет в парках Серпухова на этой неделе

Медиасток.рф
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С 3 по 9 февраля в парках городского округа Серпухов запланировано более 25 различных событий, которые подойдут для посетителей всех возрастов. Программа мероприятий включает разнообразные направления, чтобы каждый смог найти что-то интересное для себя.

По понедельникам и средам в парке имени Олега Степанова проводятся занятия по скандинавской ходьбе. Участники смогут выполнить суставную разминку под бодрую музыку, а затем отправиться на прогулку по парку, чтобы зарядиться хорошим настроением и укрепить здоровье.

Любителям танцев предлагается посетить мастер-классы по историческим танцам, которые позволят погрузиться в атмосферу прошлых эпох. Участники смогут изучить основные элементы танцев разных исторических периодов, таких как барочный, викторианский или средневековый стили. Это уникальная возможность не только освоить технику движений, но и узнать больше о культуре и традициях этих эпох.

В пятницу, субботу и воскресенье юных посетителей парков ждут увлекательные игровые программы, интеллектуальные викторины и творческие мастерские. Пока взрослые наслаждаются прогулками на свежем воздухе, дети смогут весело и с пользой провести время, участвуя в спортивных играх, мастер-классах и других активностях.

Кроме того, в парке «Питомник» продолжает свою работу центральный городской каток, который стал популярным местом отдыха для многих жителей.

В Доме творчества «Центральный» парка имени Олега Степанова 8 февраля в 16:00 состоится показ спектакля «Комната невесты», подготовленного Театром юного актера «ЧересЧур».

В парке имени Олега Степанова и парке «Питомник» 8 и 9 февраля пройдет общеобластное мероприятие под названием «Спорт для всех». В программе предусмотрены семейная зарядка, экскурсия по истории культурного кода городского округа Серпухов, турниры по зимним видам спорта, спортивные эстафеты, мастер-классы по фигурному катанию и единоборствам, показательные выступления фигуристов, хоккейная разминка и интерактивные спортивные зоны. Также гости смогут согреться ароматным чаем на самоварной станции.

Эти два дня будут насыщены спортивными событиями, которые помогут укрепить здоровье, повысить интерес к физической активности и получить заряд положительных эмоций.

Отдых Серпухов Парки
04 февраля 2025, 22:17
Более 600 дорожных дефектов устранили в Серпухове с начала года
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На совещании администрации городского округа Серпухов рассмотрели ключевые вопросы, касающиеся безопасности, дорожного ремонта и модернизации культурных объектов. Особое внимание уделили снижению детского травматизма на дорогах.

Для этого вблизи школ и других образовательных учреждений устанавливают перильные ограждения, искусственные дорожные неровности и интеллектуальные пешеходные переходы.

Работы по устранению дорожных дефектов ведутся силами МБУ «Комбинат благоустройства». Для ремонта используется литая асфальтобетонная смесь, которая позволяет работать даже в неблагоприятных погодных условиях. На данный момент устранено уже 620 ям.

Также обсуждался капитальный ремонт Дворца культуры «Исток». На объекте выполняются работы по демонтажу бетонных полов, утеплению чердачного перекрытия, монтажу новой кровли и другим внутренним улучшениям.

Помимо этого, в рамках Дня российской науки учреждения Серпухова подготовили разнообразные мероприятия и программы, приуроченные к празднику.

Благоустройство Серпухов Дороги
04 февраля 2025, 22:14
Подмосковному спасателю Сергею Карпухину вручили знак почетного донора России
Московский областной центр крови
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Начальник отдела кадров ФГКУ «Рузский центр обеспечения пунктов управления МЧС России» Сергей Карпухин получил знак «Почетный донор России». На протяжении 20 лет он сдает кровь и ее компоненты. На счету Карпухина свыше 40 донаций.

«Сегодня в моей карте значатся записи уже о 43 донациях цельной крови и ее компонентов. Я как военнослужащий, всегда стараюсь помогать. Понимаю, насколько важно помочь тем, кому в данный момент нужна помощь: кто защищает нашу родину, кто пострадал или борется с тяжелым заболеванием. Это мой гражданский долг», - подчеркнул Карпухин.

Сейчас спасатель в основном сдает кровь на выездных акциях Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. Карпухин добавил, что среди его родственников есть военные и медики. Все они также сдают кровь, совершая «тихий подвиг».

Спасатели
04 февраля 2025, 22:01
Хоккеисты в Серпухове поздравили свою самую преданную болельщицу с 65-летием
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Валентина Костина с детства увлекалась хоккеем, и даже спустя годы ее любовь к этому виду спорта не угасла. Устроившись охранницей на Ледовую арену в поселке Пограничный, она начала активно поддерживать хоккейную команду «Губернский колледж».

Она не пропускала ни одной тренировки и матча, громко болея за ребят с трибун. Со временем между серпуховичкой и спортсменами завязалась крепкая дружба. Валентина Дмитриевна стала сопровождать команду на соревнования по всей Московской области, вдохновляя игроков своей энергией и заботой. Хоккеисты ласково называют ее «бабушкой» и признаются, что ее поддержка играет огромную роль в их успехах.

На одной из тренировок команда устроила сюрприз для своей самой преданной болельщицы. Хоккеисты поздравили Валентину Дмитриевну с 65-летием, пожелали ей здоровья, счастья и долгих лет жизни. Спортсмены поблагодарили ее за добрые слова, искреннюю поддержку и угощения, которыми она неизменно радует своих «внучат».

Праздники Хоккей Серпухов
04 февраля 2025, 21:49
Команда из Серпухова приняла участие в открытом чемпионате Юнармии Подмосковья
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Серпуховские юнармейцы продемонстрировали свои навыки и достижения на открытом чемпионате Юнармии Московской области, который прошел в городском округе Подольск. Мероприятие посвятили 80-летию Великой Победы и объединило команды из Подмосковья и Тверской области.

Серпухов представляли юнармейские отряды «Пересвет» школы № 18 и «Штурм» Дашковской школы. Участники соревновались в умении оказывать первую помощь и демонстрировали свои знания в настольных играх, связанных с историей и достижениями Юнармии. Ребята успешно справлялись с испытаниями, показывая высокий уровень подготовки и командного духа.

По итогам соревнований команда «Пересвет» заняла почетное второе место в категории «Медицина», подтвердив высокий уровень своих знаний и практических навыков. Участие серпуховских юнармейцев стало ярким примером их стремления к совершенствованию и активной гражданской позиции.

Серпухов

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