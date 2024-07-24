Более 240 тысяч жителей Подмосковья получили единое пособие в этом году

Выплата предоставляется семьям с низкими доходами, о чем напомнила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. Размер пособия зависит от нуждаемости семьи и составляет от 50 до 100% прожиточного минимума. Обычно это от 8,8 до 17,7 тысячи рублей.

При назначении пособия учитывают доход семьи, недвижимость, транспорт и проценты по вкладам. Проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, социальные выплаты, доходы мобилизованных участников СВО, выплаты за почетные звания «Мать-героиня» и «Родительская слава» теперь не учитываются.

Многодетные матери из Подмосковья получили государственные и областные награды. Их вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил женщин за большой вклад в жизнь региона.

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