Более 240 миллионов рублей направят на проведение неонатального скрининга в Подмосковье в 2024 году

«Неонатальный скрининг - самый точный способ ранней диагностики врожденных патологий. При выявлении заболевания ребенок своевременно получит медицинскую помощь, а значит, и возможность избежать тяжелых последствий», - подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

В этом году на проведение исследования выделят более 242 миллионов рублей. Пройти обследование можно во всех роддомах, перинатальных центрах, а также детских поликлиниках Подмосковья. Процедуру проводят бесплатно.

«Начиная с 2023 года и по сегодняшний день обследовано более 77,5 тысячи малышей, из них 7,8 тысячи - только за полтора месяца текущего года», - подчеркнул Голубев.

Напомним, что для медиков в Подмосковье действует большой пакет мер социальной поддержки. Как ранее сообщил Андрей Воробьев , специалисты могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, приобрести земельный участок на специальных условиях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».