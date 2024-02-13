13 февраля 2024, 11:46

Более 240 миллионов рублей направят на проведение неонатального скрининга в Подмосковье в 2024 году

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Программу расширенного неонатального скрининга новорожденных запустили в России в 2023 году. Теперь малышей проверяют не на пять, а на 36 генетических заболеваний. За год в Московской области данные исследования провели более чем для 77 тысяч новорожденных.

«Неонатальный скрининг - самый точный способ ранней диагностики врожденных патологий. При выявлении заболевания ребенок своевременно получит медицинскую помощь, а значит, и возможность избежать тяжелых последствий», - подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

В этом году на проведение исследования выделят более 242 миллионов рублей. Пройти обследование можно во всех роддомах, перинатальных центрах, а также детских поликлиниках Подмосковья. Процедуру проводят бесплатно.

«Начиная с 2023 года и по сегодняшний день обследовано более 77,5 тысячи малышей, из них 7,8 тысячи - только за полтора месяца текущего года», - подчеркнул Голубев.

Напомним, что для медиков в Подмосковье действует большой пакет мер социальной поддержки. Как ранее сообщил Андрей Воробьев , специалисты могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, приобрести земельный участок на специальных условиях.

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Дети Мособлдума
13 февраля 2024, 12:04
Готовность главного канализационного коллектора в Солнечногорске достигла 63%
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Продолжается капитальный ремонт главного коллектора в Солнечногорске, расположенного вдоль Екатерининского канала. В настоящее время общая готовность объекта превышает 63%.

Специалисты подрядной организации работают на участках Тимоновского шоссе и Механического завода, а на улице Набережная завершают монтаж колодцев и камер. Также выполняют микротоннелирование футляра для четвертого участка коллектор. Работы приходится вести на глубине до восьми метров.

«В рамках госпрограммы будет отремонтирован участок протяженностью 1216,9 метров с заменой рабочего трубопровода и строительством 22 новых канализационных колодцев. После ремонта более 60 тысяч жителей будут получать качественные коммунальные услуги, а на улицах Набережной, Красной и Рабочей будет решена проблема подтопления подвалов в период весенних паводков и сильных дождей», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Капитальный ремонт коллектора проводится в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что старые коммунальные сети и очистные сооружения в Восходе модернизируют к 2025 году.

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ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы
13 февраля 2024, 11:55
Центральная поликлиника в Солнечногорске открылась после капитального ремонта
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Центральная поликлиника Солнечногорска открылась после масштабного обновления по подмосковному стандарту «Поликлиника. Перезагрузка». Учреждение рассчитано на 1200 посещений в смену и обслуживает более 50 тысяч жителей.

Центральная поликлиника Солнечногорска открылась после масштабного обновления по подмосковному стандарту «Поликлиника. Перезагрузка».

Учреждение рассчитано на 1200 посещений в смену и обслуживает более 50 тысяч жителей.

Поликлинику построили в 1982 году и с тех пор ее ни разу капитально не ремонтировали. В этом году специалисты полностью обновили фасад и кровлю здания, инженерные коммуникации, кабинеты, холлы, установили новые лифтовые кабины и современную навигацию. Для удобства пациентов все тяжелое медоборудование перевели на первый этаж. Кроме того, в этом году планируется приобретение нового МРТ-аппарата.

Качество ремонта в медучреждении оценил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков. Руководитель муниципалитета пообщался с медиками и пациентами.

«Благодарю наших медицинских специалистов за высокий профессионализм, внимательное и чуткое отношение к пациентам. Отмечу, что современная медицина - это не только обновленные здания и новейшее оборудование, но и в первую очередь профессионалы. Наша задача - продолжать оказывать всестороннюю помощь, чтобы врачи остались работать и жить в нашем округе», - отметил Михальков.

Прием в поликлинике ведут терапевты и узкопрофильные специалисты - кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, уролог, травматолог, ЛОР, дерматовенерологи и хирурги. Также там работают кабинеты вакцинации и «Справка в 1 шаг», проводятся профилактические осмотры, функционирует дневной стационар и Центр амбулаторной онкологической помощи. Записаться на прием можно по телефону 122, региональный портал госуслуг «Здоровье» или чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой ипотеке для соцподдержки медработников.

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Здравоохранение Солнечногорск Поликлиники Медицина
13 февраля 2024, 11:55
Новое оборудование установили в котельной микрорайона Выстрел в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Специалисты «ИК ЖКХ» установили новый теплообменник на котельной в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске. Это повысит качество отопления жилых домов в этой части города.

Котельную в микрорайоне Выстрел построили в 1960 году, на сегодняшний день износ оборудования превышает 95%. Многие годы жители жаловались на плохое отопление в квартирах.

В феврале 2024 года объект передали из собственности Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны в ведение муниципалитета, чтобы модернизировать. С тех пор специалисты «ИКЖКХ» устранили утечку на одном из котлов и заменили запорную арматуру, установили байпас на обратную линию трубопровода. Также заменили теплообменник на новый. Это позволило разжечь третий котел на отопление, температура выхода теплоносителя с котельной возросла.

«В этом году по поручению губернатора будет выполнен большой объем работ по капитальному ремонту сетей и перевооружению котельной. Оба объекта уже включены в госпрограмму, дорожные карты мы обсудили с жителями, стоит задача до нового отопительного сезона завершить все работы», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На котельной запланирован монтаж новых котлов, горелок, газорегуляторного оборудования, насосов, системы химводоочистки, электросетевого оборудования, систем автоматизации и диспетчеризации, а также ремонт здания котельной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что старые коммунальные сети и очистные сооружения в Восходе модернизируют в 2024 и 2025 годах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Солнечногорск Отопление
13 февраля 2024, 11:55
Около 350 жителей Солнечногорска приняли участие в гонке «Лыжня России»
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Всероссийская гонка «Лыжня России» прошла на базе Олимпийского центра «Планерная» в Химках. На старт подмосковного этапа вышли порядка 10 тысяч спортсменов, среди них — 350 жителей Солнечногорска.

Участников соревнований поприветствовали секретарь совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов, зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, олимпийские чемпионки Ирина Роднина и Светлана Нагейкина. Спортсмены разного возраста и уровня подготовки пробежали дистанцию в 10 километров.

«Ежегодно солнечногорцы принимают самое активное участие в главном лыжном масс-старте страны. Высокий интерес проявляют как любители этого вида спорта, так и профессионалы, достойно представляющие городской округ на крупных соревнованиях. Особо хочется выделить наших „долголетов“, которые в своем почетном возрасте уверенно преодолевают дистанции, заряжая своей энергией и оптимизмом», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

В 2024 году «Лыжня России» была посвящена 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Она проходила в 72 регионах страны, количество ее участников составило порядка 1,5 миллиона человек. Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню. Место для катания уже оценили любители активного отдыха.

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Спортсмены Солнечногорск

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