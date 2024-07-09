Более 240 гектаров земли обработают от борщевика в Мытищах в этом году

Это растение характеризуется высокой репродуктивной способностью, способной принести от 15 до 20 тысяч семян на одно растение. Распространяясь с помощью ветра, воды, животных, птиц и транспорта, семена могут сохраняться в почве до пяти лет.

В этом году планируется обработать общей площадью 240 гектаров территории округа. Из-за погодных условий начало работ задержалось до 15 мая, но специалисты уже вошли в график. Первый этап борьбы, который продолжался до 20 июня, включал обработку растений химическими препаратами. Применяются гербициды избирательного действия, разрушающие борщевик, но не повреждающие другие растения.

На втором и третьем этапах, до 30 августа, проводится механическое скашивание в недоступных для химической обработки местах, а также локальные химические обработки там, где это необходимо.

Отметим, что все обнаруженные места произрастания борщевика отмечены на интерактивной карте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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