Более 240 европротоколов оформили в Подмосковье за неделю

Финал серии «Кубок Победы» Всероссийских соревнований по конкуру прошел с 8 по 12 мая в подмосковном конноспортивном комплексе Maxima Park. В турнире приняли участие более 350 спортивных пар из 25 регионов России, а также наездники из Белоруссии и Узбекистана. В День Победы, 9 Мая гости и участники могли принять участие в шествии «Бессмертный полк» и почтить память тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой.

Как рассказали в пресс-службе конноспортивного комплекса Maxima Park, общий призовой фонд соревнований превысил два миллиона рублей, а определяли победителей по результатам выступлений в трех маршрутах каждого из зачетов.

Белорусская спортсменка Анастасия Тихонович стала победительницей абсолютного первенства в Серебряном и Золотом Кругах в парах с лошадьми Боинг и Гранд Бастион соответственно, а победительницей Бронзового круга - соревнований для спортсменов-любителей - стала наездница из Башкортостана Мария Исайчева с лошадью Мон Шери.

В этом сезоне в финале «Кубка Победы» впервые разыграли абсолютное первенство среди спортсменов категории «Студенты», а также прошли и командные соревнования с призовым фондом в один миллион рублей.

Победителей и призеров наградили советник президента ФКСР Максим Кретов, член Бюро ФКСР, владелец Maxima Park Николай Аристов, председатель студенческого комитета ФКСР, генеральный директор Maxima Park Елена Базилева.

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