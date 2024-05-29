Более 240 дорог отремонтировали в Подмосковье с начала весеннего сезона

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Заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик назвал лидеров по качеству ремонта муниципальных дорог - это Серебряные Пруды, Люберцы, Павлово-Посадский, Лосино-Петровский и Наро-Фоминский округа.

«Уложили больше 300 километров покрытия и полностью завершили ремонт на 240 дорогах, что составляет почти треть от запланированного объема. Сейчас работы продолжаются еще более чем на 200 участках», - рассказал Гержик.

В ведомстве отметили, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Большой объем работ провели в Домодедове, Мытищах, Воскресенске и Егорьевске. На муниципальной дорожной сети обновили больше 160 километров покрытия.

В ближайших планах отремонтировать покрытие еще более чем одной тысячи муниципальных и региональных дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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