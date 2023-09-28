Более 24 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья за сезон

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Самым популярным в этом сезоне оказался маршрут в Серпухове - им воспользовались более 6,6 тысячи пассажиров. На втором месте оказалось Лыткарино - более 14,1 тысячи пассажиров, а в Коломне - свыше 3,4 тысячи.

От причала Лыткарино до деревни Андреевское Ленинского округа следует катер «Стриж». Он проходит 800 метров за пять минут. Проехать на нем можно будет до 20 ноября. В Коломне по маршруту от причала Бочманово до причала Притыка курсирует теплоход «Москва-108». Время пути составляет 1,5 часа. От причала Серпухов до причала Сады на теплоходе «Зуша» можно добраться за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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