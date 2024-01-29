Более 24 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю

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«За прошедшую неделю из парков вывезли более 24 тысяч кубометров снега. Задействовали почти 800 человек и 153 машины», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В первую очередь расчищали центральные аллеи, а затем - дорожки, детские и спортивные площадки. Все очищенные территории обработали противогололедными материалами.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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