29 января 2024, 13:16

Более 24 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю

Министерство благоустройства Московской области
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Последствия снегопада в парках Московской области устраняли 790 человек на прошлой неделе. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«За прошедшую неделю из парков вывезли более 24 тысяч кубометров снега. Задействовали почти 800 человек и 153 машины», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В первую очередь расчищали центральные аллеи, а затем - дорожки, детские и спортивные площадки. Все очищенные территории обработали противогололедными материалами.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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Благоустройство Снегопад Парки
29 января 2024, 14:26
Памятная акция к 80-летию снятия блокады Ленинграда прошла в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Патриотическая акция «Блокадный Ленинград» прошла на Советской площади в Солнечногорске. Участие в мероприятии приняли более 200 человек.

Кроме того, работала передвижная выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных военно-патриотическим клубом «Витязь». Организатором патриотической акции выступил молодежный центр «Подсолнух».

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Акция прошла в интерактивном формате. Жители округа могли самостоятельно с помощью весов отрезать суточные 125 граммов хлеба, узнать его состав, добыть воду из талого снега и многое другое. Также прошла фото-викторина, участники которой должны были среди исторических снимков найти изображения осажденного Ленинграда.

Мероприятие сопровождалось музыкой военных лет. Участники акции также могли узнать малоизвестные факты жизни ленинградцев в те времена: о работе музеев, количестве зарегистрированных браков, специально завезенных кошках, спасавших город от крыс.

Солнечногорск Блокада Ленинграда
29 января 2024, 14:17
Надежность электроснабжения повысили для жителей Новой Деревни в Пушкино
Мособлэнерго
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Представители «Мособлэнерго» провели реконструкцию воздушной линии электропередачи в микрорайоне Новая Деревня в Пушкино. Это позволило обеспечить надежность и качество электроснабжения около ста потребителей, проживающих на улице Кирова.

Компания «Мособлэнерго» обслуживает электросетевое хозяйство во всех округах Московской области, а также проводит производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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Электричество
29 января 2024, 14:05
Прием заявок на премию губернатора для молодых ученых и специалистов начался в Подмосковье
Unsplash
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Конкурсный отбор на соискание премий губернатора в сферах науки, технологии, техники и инноваций стартовал в Подмосковье. Заявки от молодых ученых и специалистов принимаются до 28 марта.

«Премия губернатора Московской области для молодых ученых и специалистов вручается на протяжении уже 12 лет. За это время ее получателями стали 175 человек. Это талантливые специалисты, сотрудники научно-исследовательских и производственных организаций, представляющие настоящее и будущее подмосковной и российской науки», - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В этом году премию в 700 тысяч рублей получат 15 человек.

Узнать больше о конкурсном отборе и подать заявку можно на сайте Мининвеста Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

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Инвестиции Ученые Технологии Наука
29 января 2024, 14:02
Подмосковная Росгвардия совершила 2,2 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники подмосковной Росгвардии совершили свыше 2,2 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю. Они не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

Как рассказали в ведомстве, за неделю по подозрению в совершении преступлений и правонарушений задержали свыше 750 человек.

Кроме того, росгвардейцы провели свыше 1,2 тысячи проверок сохранности оружия и аннулировали 34 разрешения на его хранение.

За неделю правоохранители выполнили 20 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия

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