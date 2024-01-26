Более 24 млн рублей штрафов выписали в Подмосковье за незаконную перевозку мусора в январе

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, только за прошлую неделю в регионе выписали штрафов на общую сумму 3,7 миллиона рублей.

«Талон, с одной стороны, узаконивает деятельность перевозчика, а с другой, позволяет следить за обращением строительного мусора и не допускать несанкционированных свалок. К сожалению, не все придерживаются правил, за что и привлекаются к административной ответственности», - сказала она.

Больше всего нарушителей с этом месяце выявили в Одинцове, Балашихе и Наро-Фоминске.

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