Более 230 юридических лиц зарегистрировались на «Госуслугах» Подмосковья за неделю

Читайте нас в:

Предприниматели могут проконсультироваться по вопросам ведения бизнеса и получить множество других электронных услуг. Всего на «Госуслугах» зарегистрировались более 135 тысяч предпринимателей, 78 тысяч из которых являются юрлицами.

Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».