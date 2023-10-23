Более 23 тысяч услуг оказали в цифровых МФЦ Подмосковья за неделю

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В смарт-центрах услугу можно оформить в несколько кликов. Цифровые зоны работают на базе уже существующих МФЦ, а в некоторых округах располагаются в отдельных помещениях. В каждом центре оборудованы удобные места с доступом к порталу госуслуг.

Отмечается, что с начала года в цифровых зонах оформили более 1,1 миллиона услуг.

Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».