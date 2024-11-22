Более 23 тысяч человек оформили электронную подпись в МФЦ Подмосковья за год

«Учитывая растущий интерес граждан к цифровым сервисам, в декабре прошлого года в МФЦ Королева, Орехово-Зуева и Реутова мы запустили пилотный проект по подтверждению личности для получения сертификатов в приложении „Госключ“. В апреле этого года такая возможность появилась во всех отделениях МФЦ Московской области. Сейчас мы видим, что востребованность услуги продолжает расти», - уточнила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Для получения сертификата потребуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», паспорт и смартфон для визита в МФЦ. После оформления электронной подписи пользователи смогут удаленно подписывать документы, связанные с покупкой недвижимости, регистрацией прав собственности, заключением договоров, подачей заявлений и другими важными задачами.