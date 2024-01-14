Более 220 мест для Крещенский купаний подготовят в Подмосковье

Крещенские купания состоятся 18–19 января. На прудах организуют 52 безопасные площадки, еще будет 44 возводимых купели и 67 купелей, расположенных внутри помещений. Одними из самых популярных мест для купаний в Подмосковье остаются источник «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, иордань на Истре, Дмитровская купель у Покровского храма и источник Николая Чудотворца в Коломне.

На каждой площадке оборудуют комфортные подходы к местам купания, туалеты, теплые места для переодевания и сделают парковку для машин. Следить за безопасностью будут сотрудники полиции, спасатели и бригады скорой помощи.

Ранее врач Ольга Шарапова напомнила, что купание в ледяной воде категорически запрещено беременным женщинам на любом сроке. Перегрузка сердечно-сосудистой системы, которая возникает из-за резкой смены температур, может негативно отразиться на маме и ее ребенке.