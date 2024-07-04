04 июля 2024, 16:47

Более 217 тысяч поездок совершили на автобусах до дач в Подмосковье с апреля

АО "Мострансавто"
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Жители и гости Московской области совершили свыше 217 тысяч поездок на дачных автобусных маршрутах за три месяца. Больше всего поездок в этом году жители и гости региона совершили на маршруте № 10 в Шатуре.

Вторым по популярности стал маршрут № 51 в Орехово-Зуеве и № 21 в Раменском округе. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд с помощью соцкарт - за указанный период было совершено более 157 тысяч транзакций. Проехать в транспорте также можно по транспортным и банковским картам.

Отмечается, что больше всего сезонных маршрутов работает в Воскресенске, Егорьевске, Ступине и Раменском округах. Они будут курсировать до СНТ до ноября.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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Дороги Автобусы
04 июля 2024, 16:36
Спортсменка из Балашихи стала призером Первенства России по легкой атлетике
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Легкоатлетка Марина Тихонова из Балашихи заняла третье место на соревнованиях. Спортсменка завоевала бронзовую медаль на Первенстве России по легкой атлетике.

Состязания проходили в Смоленске с 28 по 30 июня среди юношей и девушек до 18 лет.

Спортсменки из команды Московской области заняли почетное третье место пьедестала в эстафете 4×400 метров. Среди призеров была и воспитанница спортивной школы «Орион» Марина Тихонова.

В состязаниях за победу боролись также легкоатлеты из Балашихи Дмитрий Юрин и Софья Беспалова. В этот раз они не попали в число призеров, тем не менее спортсмены показали свое стремление, упорство и волю к победе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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Спортсмены Балашиха
04 июля 2024, 15:25
Массовый заплыв «Сенежская миля» пройдет в Солнечногорске 27 июля
Медиасток.рф
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Заплыв «Сенежская миля» стал в Солнечногорске стал уже хорошей традицией. В этом году его проведут 27 июля к празднованию Дня ВМФ.

Участники преодолеют дистанции в открытой воде: 200 метров для подростков 10-13 лет и 1300 метров для тех, кто старше 14 лет.

«„Сенежская миля“ - одно из наших „брендовых“ ежегодных мероприятий. В целях безопасности количество участников не будет превышать 100 человек, но каждого из них мы отметим памятными медалями, а самых быстрых - дополнительными наградами», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Со схемами заплыва можно ознакомиться на сайте. Предварительная регистрация - обязательна. Для этого необходимо принести копию медицинской страховки и справку от врача. Для детей потребуется согласие родителей на участие в соревнованиях. Сбор 27 июля в 9:00 на центральном городском пляже озера Сенеж. Организатором выступил центр «Солнечногорье».

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Спортсмены Солнечногорск Водоемы
04 июля 2024, 15:23
Льготные земельные участки выдали 130 врачам в Подмосковье с января
Пресс-служба Министерства имущественных отношений МО
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Социальная программа «Земля врачам» продолжает обеспечивать ценных специалистов земельными участками для строительства. С начала года наделы получили более 130 медиков, о чем сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

«Все врачи, которые сразу изъявили желание стать участниками программы, уже получили свои наделы, но желающие еще есть. Сейчас на очереди 404 человека. С начала действия закона землю получил уже 2301 специалист», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В Орехово-Зуевском округе за полгода землю получили 16 врачей, в Талдомском - 14, в Пушкинском - 12. Еще по 10 участков выдали в Дмитрове и Солнечногорске.

Надел могут получить врачи одной из 39 узких специальностей, которые работают в Подмосковье не менее трех лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Врачи
04 июля 2024, 15:18
Строительная готовность поликлиники на улице Заречной в Лобне достигла 80%
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На улице Заречная в городском округе Лобня продолжается строительство новой поликлиники, рассчитанной на 600 посещений в смену. По последним данным, готовность здания уже превысила 80%.

В настоящее время выполняются работы по устройству электроснабжения, внутренним отделочным работам, монтажу систем канализации и водоснабжения, а также установке лифтов. Кроме того, идет благоустройство прилегающей территории. Также началась поставка мебели и специализированного медицинского оборудования.

Напомним, что работы реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и направлены на значительное улучшение доступности и качества медицинских услуг для жителей Лобни.

Открытие поликлиники станет значительным шагом в развитии здравоохранения города и обеспечит жителям доступ к современной и качественной медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Лобня Строительство Поликлиники

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