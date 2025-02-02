Более 200 жителей Воскресенска присоединились к областному субботнику

Обычно такие мероприятия проводят весной, но аномально теплый январь внес коррективы в график трудового десанта.

«Погодные условия позволяют, и мы хотим содержать округ в чистоте, поэтому мы всей администрацией вместе со службами города и неравнодушными гражданами вышли на улицы, будем наводить сегодня порядок», - сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Сотрудники коммунальных служб и администрации муниципалитета привели в порядок дворы, газоны и детские площадки на улицах Победы, Менделеева и в переулке Физкультурный.

«Город Воскресенск - мой родной город, я всегда хотел, чтобы он был чистым и красивым. Общими усилиями мы добьемся этого», - поделился участник субботника Александр Смуров.

Жительница одного из домов Воскресенска Ирина Мурашова увидела, как ее двор очистили от мусора, и поблагодарила горожан.

«Обычно мы сами убираем, не будешь же в грязи сидеть. А сегодня благодарность такая, я удивлена, спасибо большое!» - сказала она.

Отметим, что субботник провели во всех областных муниципалитетах. Пока в Подмосковье сохраняется теплая погода, сотрудники коммунальных служб продолжат уделять особое внимание придомовым территориям.