Более 200 жителей Волоколамска поучаствовали в забеге «Православие и спорт»

Спортсмены из Подмосковья выиграли пять золотых и три бронзовых медали Всероссийских соревнований по боксу памяти Героя социалистического труда Семизорова на призы Онищенко и физкультурно-спортивного общества «Спартак». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первые места среди юниорок от 19 до 22 лет заняли Полина Спирина и Ирина Лаврентьева из городского округа Домодедово, а также Анастасия Дергачева из городского округа Пушкинский. Дарья Плоцына из Королева завоевала «бронзу».

В соревнованиях юниорок от 17 до 18 лет победили представительницы Домодедова. В тройку призеров вошла спортсменка из Серпухова. На третью ступень пьедестала среди юниоров от 19 до 22 лет поднялся Андрей Воеводин из округа Дзержинский.

Соревнования были отбором на первенство России. Таким образом, пять боксеров из Московской области представят регион на первенстве страны.

Всероссийские соревнования по боксу памяти Героя социалистического труда Семизорова на призы Онищенко и физкультурно-спортивного общества «Спартак» проходили в Тольятти с 21 по 27 января. Участниками турнира стали 192 боксера из 29 регионов России.

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