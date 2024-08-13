13 августа 2024, 15:56

Более 200 жителей Ленинского округа приняли участие в форуме «День соседей»

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Пятый форум «День соседей» собрал более двухсот жителей Ленинского городского округа во Дворце культуры города Видное. Участники проголосовали за благоустройство округа и обсудили важные инициативы.

В ходе форума озвучили успешные проекты, такие как благоустройство парка «Высота» на улице Ольховой, ремонт дороги на улице Черняховского, замена транспорта на маршруте № 2 от станции Расторгуево до улицы Ольгинской, а также увеличение количества транспорта на маршруте № 379.

Кроме того, участники определили ряд задач, требующих внимания в будущем. Это увеличение и обновление автопарка общественного транспорта в округе, замена и модернизация детских игровых площадок по проспекту Ленинского Комсомола и улице Березовой, оснащение центра «Активное долголетие» и строительство участков тепловых сетей в микрорайоне № 6.

Во время форума прошло голосование за приоритетные инициативы. Жители смогут узнать результаты голосования в своих домовых чатах. Чем больше голосов будет отдано за конкретную тему, тем быстрее начнется ее реализация.

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Видное Ленинский округ
13 августа 2024, 16:46
Почти 30 школьных ярмарок откроют в Подмосковье в августе
Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО
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Ярмарки со школьными принадлежностями откроют в 15 округах Подмосковья. Приобрести все необходимое для занятий можно будет в 29 местах.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, на 29 ярмарках организуют более 1350 торговых мест, где можно будет приобрести тетради, портфели, форму, товары для творчества и другие необходимые для школы вещи.

Первая ярмарка уже заработала в рабочем поселке Монино в Щелкове, ее организовали на Линейной улице. Купить все нужное можно будет до 18 августа. Ярмарки также откроются 16 августа на Советской улице в Воскресенске и на Волковской в Люберцах, а 19 августа - в Ногинске, Истре и Наро-Фоминске.

Узнать адреса и график работы всех точек можно по ссылке.

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Школы Школьники Ярмарки
13 августа 2024, 15:47
Пострадавший от взрыва газа дом на Октябрьской улице в Балашихе восстановят к концу года
Пресс-служба администрации Балашихи
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Взрыв бытового газа в доме № 10 на Октябрьской улице в Балашихе произошел в сентябре 2023 года. Сейчас там продолжаются ремонтно-восстановительные работы, которые завершатся до конца года.

Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров провел очередную встречу с собственниками квартир. Генеральный директор Фонда капитального ремонта Александр Шаповалов и представители подрядчика рассказали о ходе восстановительных работ.

«Восстановление дома близится к завершению. Обсудили предварительный график приемки квартир и возможность переезда», - рассказал Сергей Юров.

Отметим, что руководитель муниципалитета регулярно проводит встречи с жителями и выездные совещания на объекте. Собственников квартир информируют обо всех проделанных работах.

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Балашиха Взрыв газа в девятиэтажном доме в Балашихе
13 августа 2024, 15:37
Качество обслуживания пациентов проверили в поликлинике № 3 в Воскресенске
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Заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева встретилась с начальником Центра медицинской инспекции Минздрава Московской области Светланой Орловской. Они проверили качество обслуживания пациентов в поликлинике № 3.

При проверке жалоб по качество медпомощи и долгое ожидание приема не поступало. Пациенты попросили установить аппарат МРТ в Воскресенской больнице. Сейчас руководство медучреждения занимается решением этой проблемы.

Поликлиника № 3 расположена в микрорайоне Лопатинском и обслуживает более 13 тысяч человек или 273 пациента в день. В учреждении принимают участковый терапевт, невролог, педиатр, хирург, гинеколог и офтальмолог. В поликлинике работает кабинеты для диагностики ЭКГ, медицинской профилактики, прививок и других процедур. Также здесь открыт дневной стационар на пять коек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поликлиники Воскресенск
13 августа 2024, 14:57
Дизайнер Наталья Советская из Подольска представила коллекцию одежды в Казани
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На ежегодном празднике красоты и моды Volga Fashion Show в Казани дизайнер Наталья Советская удивила зрителей своей коллекцией «Узоры», вдохновленной русскими традициями и культурой. В этом году она использовала символику герба Подольска, что стало ярким акцентом ее показа.

Советская вышла на подиум в элегантном пиджаке с изображением двух перекрещенных золотых кирок - элемента герба Подольска. Эти кирки напоминают о каменотесах, которые добывали белый камень на территории округа, и были частью первого герба, утвержденного Екатериной II в 1781 году.

Коллекция «Узоры» представляет собой ретроспективу образов русской женщины от середины XIX века до современности. В ней традиционный русский орнамент обретает новую жизнь в контексте городской среды. Основные цвета коллекции - активный красный, черный, золотой и белый. Вышивки, отражающие узоры родного края, добавляют уникальности каждому изделию.

Основными материалами стали трикотаж, натуральная кожа и русский атлас. Создавая свою коллекцию, Наталья Советская ставила перед собой задачу показать, как базовая ткань может передать дух времени и познакомить зрителей с богатством русской культуры.

Volga Fashion Show собрал около тридцати российских дизайнеров в Экстрим-парке «Урам», предоставив площадку для смелых и креативных идей в мире моды.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Выставки

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