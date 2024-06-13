Более 200 жителей аварийных домов переедут в новые квартиры в Ногинске до конца года

Жители переедут в два новых девятиэтажных дома на Юбилейной улице. Первые 38 семей из Ногинска получили ключи от новых квартир в доме № 14Б. Всего в новые здания переедут 102 семьи - это более 260 человек. Ранее они проживали в домах № 226, 228, 230 по улице 3-го Интернационала, № 5 по улице 1-я Жуковская, а также № 23 по улице Советской Конституции.

В торжественной церемонии вручения ключей приняли участие первый заместитель министра строительного комплекса Александр Туровский, глава Богородского городского округа Игорь Сухин, заместитель главы Анатолий Шуть и представители депутатского корпуса.

«Для Подмосковья эта программа имеет огромное значение, и в целом, в Богородском округе за пять лет расселено более одной тысячи человек - 400 семей смогли переехать в новые квартиры. До конца года еще более 300 семей переедут в новостройки в городе Старая Купавна», - прокомментировал Туровский.

Напомним, расселение жителей проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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