24 июля 2024, 16:29

Более 200 земельных участков за 1 рубль получили предприниматели Подмосковья

Мининвест МО
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Свыше 160 компаний получили более 200 участков для реализации проектов по импортозамещению с момента запуска программы «Земля за один рубль». Общий объем инвестиций превышает 122 миллиарда рублей.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, проект «Земля за один рубль» стартовал в Подмосковье в марте 2022 года. Сейчас участниками программы стали уже 162 инвестора.

«Для жителей Подмосковья на территории новых производственных площадок будет создано более 13 тысяч рабочих мест», - рассказала Зиновьева.

Правительство Московской области оказывает всяческую поддержку предприятиям, в том числе, и с подбором земельных участков.

«Поддержку инвесторы получают как при создании новых, так и при расширении существующих производств по выпуску импортозамещающей продукции», - пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Рубль Бизнес
24 июля 2024, 17:39
Свыше 80 тысяч исследований на безопасность фруктов провели в Подмосковье с января
Пресс-служба Минсельхозпрода МО
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Специалисты лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы проверили более 81 тысяч исследований фруктов, ягод и бахчевых с начала года. С реализации сняли свыше 900 килограммов продукции.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, специалисты регулярно проверяют продукты на содержание нитратов и других веществ. С начала года они взяли более 33 тысяч проб фруктов, ягод и бахчевых культур и провели 81,8 тысячи исследований. В результате с реализации сняли около 950 килограммов продукции.

Для проверки безопасности овощей и фруктов в Подмосковье работают государственные лаборатории, в том числе передвижные. В ведомстве напомнили, что в местах незаконной торговли есть риск приобрести опасные для здоровья продукты, поэтому важно ходить за покупкамитолько в проверенные места.

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Сельское хозяйство Продукты
24 июля 2024, 17:34
Прокат электровелосипедов открыли в «Горках Ленинских»
Государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские"
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Музей-заповедник «Горки Ленинские» присоединился к пилотному проекту по прокату электровелосипедов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Прокат электровелосипедов становится все более востребованным не только в столице, но и в Подмосковье. Все потому, что они представляют собой прекрасное сочетание удобства и свободы передвижения», - отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

Теперь гости смогут взять напрокат электробайк и покататься по территории заповедника. Чтобы начать поездку и оплатить аренду, понадобится мобильное приложение «Велобайк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Продукты
24 июля 2024, 17:29
Более 1,5 тысячи жителей Химок получили значки ГТО в этом году
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Свыше 1,5 тысячи значков «Готов к труду и обороне» получили жители Химок в этом году. Это один из самых высоких результатов в Подмосковье.

Сегодня в активе жителей Химок около 1,5 тысячи золотых, 100 серебряных и свыше 60 бронзовых значков. Спортсмены сдали нормативы по отжиманиям, бегу на дистанциях, подтягиваниям и другим активностям.

«Молодые люди сдают ГТО, чтобы проверить свои физические возможности и подготовиться к поступлению в вуз. Заветный золотой значок дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении. Старшему поколению полезно сдавать нормативы для поддержания здоровья и физической формы. С каждым годом в нашем округе растет число жителей, регулярно занимающихся спортом. Приятно видеть, что городские спортивные мероприятия пользуются большим спросом у жителей», - отметил Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Всего за полгода значок «Готов к труду и обороне» вручили почти 9,5 тысячам жителей Подмосковья. Около 7,9 тысячи из них - золотые. Получить спортивный знак отличия может каждый. Для этого необходимо обратиться в центр тестирования, со списком их адресов можно ознакомиться на сайте Министерства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
24 июля 2024, 17:22
Котельные в деревнях Обушково и Новинки отремонтируют к концу июля
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Сотрудники Истринской теплосети обновляют некоторые котельные в округе. Из них уже четыре начали ремонтировать. Две из них – в Обушково и Новинках начнут работать 31 июля.

В деревне Новинки чинят трубопровод и арматуру тепловых сетей, в котельной №3 в селе Новопетровское на улице Полевая устанавливают современный теплообменник, осматривают арматуру труб и обновляют покрытие для топки котлов.

В деревне Обушково очищают теплообменники и фильтры, меняют краны на трубопроводах и отоплении. В городе Дедовск в котельной №4 меняют задвижки, ремонтируют трубопровод и проверяют запорную арматуру.

Две эти котельные начнут работать 31 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ещё 10 миллиардов рублей выделят на реконструкцию котельных в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Отопление Ремонтные работы

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