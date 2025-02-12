Более 200 земельных участков выделят многодетным семьям в Коломне

Вместо земли многодетные семьи Коломны и Озер могут выбрать денежную компенсацию. С 1 августа 2024 года ее размер в Московской области составляет 400 тысяч рублей.

Для оформления выплаты многодетные семьи из Коломны могут обратиться в отдел по управлению земельными ресурсами управления имущества и земельных отношений администрации округа по адресу: город Коломна, площадь Советская, дом № 1, кабинет 310. Подробности по номеру: 8 (496) 612-16-58.

Отметим, что в прошлом году 109 семей, имеющих трех и более детей, из городского округа Коломна получили бесплатные земельные участки. Денежную компенсацию выплатили 141 семье.