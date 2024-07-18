Более 200 заявок на участие в профпремии поступило от медиков Подмосковья

Как рассказали в подмосковном Минздраве, победители получат выплаты в размере 120 и 180 тысяч рублей. Прием заявок начался 20 июня.

«Прием заявок на участие в премии для среднего медицинского персонала продолжается, а уже с 22 июля экспертная комиссия начнет проводить оценочные процедуры врачей-конкурсантов в симуляционном центре МОНИКИ», - рассказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Прием заявок для номинации «Подмосковный врач» уже завершился, для фельдшеров и медсестер он продлится до 15 августа. Эксперты оценят теоретические и практические навыки участников, а также способность решать ситуационные задачи.

Для участия в премии необходимо иметь стаж в медучреждениях Подмосковья не менее пяти лет, из которых три - в занимаемой должности. Направить заявку можно по электронной почте mz_momk1_sestra@mosreg.ru или лично в областном медколледже № 1.

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