18 июля 2024, 11:00

Более 200 заявок на участие в профпремии поступило от медиков Подмосковья

Пресс-служба Минздрава МО
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Медики региона могут принять участие в конкурсах на премии «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат». Победители получат денежные выплаты. Заявки уже подали более 200 специалистов.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, победители получат выплаты в размере 120 и 180 тысяч рублей. Прием заявок начался 20 июня.

«Прием заявок на участие в премии для среднего медицинского персонала продолжается, а уже с 22 июля экспертная комиссия начнет проводить оценочные процедуры врачей-конкурсантов в симуляционном центре МОНИКИ», - рассказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Прием заявок для номинации «Подмосковный врач» уже завершился, для фельдшеров и медсестер он продлится до 15 августа. Эксперты оценят теоретические и практические навыки участников, а также способность решать ситуационные задачи.

Для участия в премии необходимо иметь стаж в медучреждениях Подмосковья не менее пяти лет, из которых три - в занимаемой должности. Направить заявку можно по электронной почте mz_momk1_sestra@mosreg.ru или лично в областном медколледже № 1.

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Больницы Врачи конкурсы
18 июля 2024, 11:16
Более 20 дворов отремонтируют в Коломне до 1 сентября
Медиасток.рф
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В этом году в Коломне приведут в порядок 22 дворовые территории. В рамках капитального ремонта обновят детские и спортивные площадки, оборудуют парковочные места и благоустроят придомовые территории.

Работы в нескольких дворах Коломны уже стартовали. Там обустраивают современные детские площадки с безопасным покрытием и освещением, пешеходные дорожки и лавочки для старшего поколения.

К примеру, в одном из самых больших дворов города дополнительно оборудуют 600 квадратных метров парковочных мест, уложат 8000 квадратных метров проездов и заасфальтируют 7000 квадратных метров тротуаров.

Капитальный ремонт проходит благодаря программе «Формирование комфортной городской среды».

«Подрядчик продолжает работы. На сегодняшний день 60% всех работ выполнено на данной дворовой территории, до конца июля планируем дворовую территорию отремонтировать», - прокомментировал начальник управления благоустройства администрации городского округа Коломна Николай Пшенников.

Сейчас рабочие заменяют бордюрный камень. После они приступят к асфальтированию дорог.

Всего в этом году в Коломне отремонтируют 22 двора. Работы должны завершить до 1 сентября.

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Коломна Благоустройство Ремонтные работы
18 июля 2024, 11:15
Более 20 подъездов капитально отремонтируют в Коломне в этом году
Телеканал «360»
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В этом году в Коломне приведут в порядок 25 подъездов. Капитальный ремонт в них должны закончить до конца лета.

Работы уже стартовали в доме № 31 по улице Малышева. Всего в городе обновят 25 подъездов. Рабочие заменят электрику, спрячут провода в короба, покрасят стены, потолки, отремонтируют входные группы. Также в каждом подъезде установят новые почтовые ящики и светильники с датчиками движения.

«Практически везде в подъездах, где сейчас идет капремонт, меняем деревянные окна на пластиковые, тем самым улучшаем жилищную среду для наших жителей, уменьшаем энергопотери. В подъезде будет сухо, тепло», - сказал генеральный директор департамента городского хозяйства Сергей Михайлов.

Ранее перечень работ, сроки и даже цвета краски представители управляющей компании обсудили с жителями. Капитальный ремонт подъездов в Коломне должен завершиться до 1 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Ремонтные работы
18 июля 2024, 11:03
Игру «Форт Боярд» провели для участников «Активного долголетия»
Министерство социального развития Московской области
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Клуб «Активное долголетие» принял участие в игре «Форт Боярд». К ней присоединились пенсионеры из Лыткарина, Дзержинского, Котельников и Люберец.

Как рассказали в подмосковном Минсоцразвития, участники проекта «Активное долголетие» и центра «Люберецкий» разделились на команды и состязались на силу, смекалку и ловкость. Все смогли решить сложные задачи и преодолеть препятствия. В результате участники получили дипломы.

«Игра „Форт Боярд“ многим известна. Непростые и порой захватывающие испытания и задания, которые не каждый сможет пройти», - поделился самый старший участник проекта «Активное долголетие» Алексей Изюров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Активное долголетие
18 июля 2024, 11:01
Производство автозапчастей запустят на земле за 1 рубль в Воскресенске
Медиасток.рф
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Участником региональной программы «Земля за 1 рубль» стала компания «Сеал», которой предоставили участок в Воскресенске. К 2026 году здесь наладят импортозамещение автозапчастей.

«Инвестиции в строительство и запуск предприятия по производству запасных частей для машиностроения составят 59 миллионов рублей. В начале в ассортимент войдут 24 наименования импортозамещающей продукции», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Завод планируется открыть в 2026 году.

«На предоставленных в аренду 6,4 гектара построят современное здание производственного назначения, административно-бытовой корпус и склад», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подобрать локацию по программе «Земля за 1 рубль», можно на инвестиционной карте Московской области.

Подмосковье подписало на ПМЭФ целый пакет соглашений по новым инвестиционным проектам, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Например, уже этим летом планируется начать строительство индустриального парка по современным стандартам в Ленинском округе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Воскресенск Импортозамещение Промышленность

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