Более 200 заявок на ремонт пола в подъездах отработали в Подмосковье в январе

По данным ГУСТ Подмосковья, больше всего жалоб поступило из Люберец, Балашихи, Ленинского округа и Красногорска. Все поступившие заявки отработаны.

В январе 2022 года обращений на ремонт пола и ступеней в подъездах было на 15% больше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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