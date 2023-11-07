Более 200 юнармейцев приняли участие в военно-патриотической игре в Мытищах

Всего на состязаниях выступили 32 сборные. По сравнению с игрой, прошедшей в мае, география соревнований значительно расширилась: в Мытищи приехали участники из Санкт-Петербурга и Твери.

Испытания проводились на базе мытищинской школы № 3, так как на территории учреждения есть собственная полоса препятствий. Игра была разделена на несколько этапов. Участники соревновались в смотре строя и песнях, проходили полосу препятствий, проверяли знание истории страны, а также совершили марш-бросок.

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