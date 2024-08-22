Более 200 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Балашихи

В коробки с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей Курской области положили продукты питания с длительным сроком годности, одежду для детей и взрослых и все, что необходимо на первое время. Всего из Балашихи отправили уже более 210 тонн помощи. В рамках акции «Доброе дело» груз экстренно доставляют всем, кто пострадал в приграничных районах Курской области от обстрелов ВСУ.

Пункты сбора гуманитарной помощи открыты по всему округу. С адресами можно ознакомиться на сайте.

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