22 августа 2024, 13:47

Более 200 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Балашихи

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Волонтеры Балашихи собрали для пострадавших в Курской области все необходимое: продукты питания, одежду, и многое другое. Более 200 тонн гуманитарного груза отправили в рамках акции «Доброе дело».

В коробки с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей Курской области положили продукты питания с длительным сроком годности, одежду для детей и взрослых и все, что необходимо на первое время. Всего из Балашихи отправили уже более 210 тонн помощи. В рамках акции «Доброе дело» груз экстренно доставляют всем, кто пострадал в приграничных районах Курской области от обстрелов ВСУ.

Пункты сбора гуманитарной помощи открыты по всему округу. С адресами можно ознакомиться на сайте.

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Балашиха Курская область
22 августа 2024, 15:07
Детям бойцов СВО помогли подготовиться к 1 сентября во Фрязине
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Глава Фрязина встретился с родственниками бойцов специальной военной операции. Детям добровольцев передали рюкзаки и комплекты канцелярии.

Школьные принадлежности передали ребятам из семей бойцов спецоперации во Фрязине. Сбор организовали с местным отделением партии «Единая Россия» в рамках акции «Собери ребенка в школу».

Подарки ребятам передали глава городского округа Дмитрий Воробьев и руководитель фракции Александра Киреева.

«Познакомились с ребятами поближе и собрали пожелания. Многие уже занимаются спортом или творчеством - наши учреждения культуры и спорта принимают их в кружки и секции на бюджетной основе. Четвероклассник Ваня рассказал, что хочет вступить в футбольную команду. Обязательно организуем его зачисление и поможем с приобретением формы» - прокомментировал Дмитрий Воробьев.

Также глава муниципалитета отметил, что встречи с родственниками участников СВО в округе проводят регулярно.

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Дети Фрязино «Единая Россия»
22 августа 2024, 15:07
Проводку заменят в детском саду № 10 в деревне Бужарово к сентябрю
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В детском саду в деревне Бужарово обновят проводку. Работы начались с июле, а завершат их к 1 сентября.

На втором этаже и в группах работы уже завершили, теперь осталось переделать проводку на первом этаже: в служебных помещениях, столовой, музыкальном зале, методическом кабинете, медицинском кабинете и прачечной. Работники проложат кабельные линии, заменят проводки и подключат новые светильники. Также в подвале сделают заземление.

Все работы приводятся в соответствии с ГОСТом. Ремонт завершат к началу учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе отремонтируют более 50 школ.

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Истра Детские сады Ремонтные работы
22 августа 2024, 15:06
Ремонт дорог по нацпроекту завершился в Солнечногорске
Минтранс Подмосковья
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Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершили в Солнечногорске. Там привели в порядок свыше 33 километров покрытия на восьми участках.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, при ремонте использовали асфальтобетонную смесь с повышенной износоустойчивостью.

«Самым протяженным участком ремонта стало Обуховское шоссе от Пятницкого шоссе до трассы М-10 „Россия“, где специалисты Мосавтодора обновили больше 11,8 километра асфальтобетонного покрытия. Дорогой ежедневно пользуются более 13 тысяч автомобилистов», - добавили в ведомстве.

В округе отремонтировали участок дороги от поселка Менделеево до Ленинградского шоссе. По нему можно добраться до школ, детских садов, больниц и других важных объектов. Кроме того, в порядок привели участок Тимоновского шоссе от остановки «Дом рыбака» до Центральной улицы в деревне Тимоново. Изменения почувствуют 11 тысяч автомобилистов, которые смогут с комфортом добираться до трассы М-10.

Покрытие также обновили на участке от Пятницкого шоссе до улицы Михайловка в поселке Андреевка, от Ленинградского шоссе до деревни Хметьево, на улице Усадебный Проезд в деревне Бакеево, на Школьной улице в поселке Поварово, а также на участке Пятницкого шоссе в деревне Обухово.

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Дороги Ремонтные работы
22 августа 2024, 14:37
«Чтобы не отличались от современных». Губернатор Подмосковья — о капитальном ремонте школ
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Капитальный ремонт школ в Подмосковье проводят в формате, благодаря которому после модернизации они практически не отличаются от только что построенных, отметил губернатор Андрей Воробьев. Так обновляют по 60 образовательных центров каждый год и строят свыше 25 современных.

«Мы стараемся сделать особый акцент, потому что школ настроили уже достаточно, однако это не значит, что мы не будем капитальный ремонт делать. Мы будем. По президентской программе мы делаем по 60 капитальных ремонтов», - сказал глава Подмосковья.

Он поблагодарил директоров и родителей учеников, вовлеченных в процессы модернизации. Они привносят свои идеи в обновление.

Около 900 образовательных комплексов откроют в Подмосковье осенью.

Среди них 39 новых и 40 - после ремонта.

Открытие 39 новых образовательных центров ликвидирует вторую смену в 42 школах Подмосковья. Это коснется минимум 15 тысяч учеников.

«Мы будем и дальше капиталить школы, чтобы эти намоленные места ничем не отличались от новых современных школ», - подчеркнул губернатор.

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Статистика Школы Андрей Воробьев Ремонтные работы

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