16 марта 2024, 22:05

Более 200 территорий в Подмосковье приняли участие в голосовании за благоустройство

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Проведение IV Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается в Подмосковье. В этом году для участия выбрали 220 территорий в 53 городских округах. Среди них — скверы, площади, парки и набережные.

В рамках этого проекта участники движения «Волонтеры Подмосковья» будут отслеживать и помогать в проведении голосования. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе выразила признательность волонтерам за их непрерывную поддержку и участие в организации данного мероприятия. Она отметила, что голосование проводится уже четвертый год.

«В этому году жителям региона помогают проголосовать более трех тысяч активистов на более чем 300 точках - они рассказывают о проекте, о территориях и планах благоустройства, а также о том, как быстро и комфортно сделать свой выбор на специальном портале», - рассказала Екатерина Швелидзе.

Главная цель Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» заключается в преобразовании городов России для создания более комфортных условий проживания для граждан и стимулирования их развития.

«За пять лет работы программы в Подмосковье благоустроенно 219 территорий. Всероссийская платформа za.gorodsreda по выбору общественных территорий для благоустройства начала работать с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 миллиона человек. На сегодняшний день 74 территории, выбранные жителями на платформе, уже благоустроены», - добавил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт всероссийскому голосованию по благоустройству в регионе.

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Благоустройство Волонтеры
16 марта 2024, 22:32
Работники «Мособлпожспаса» вытащили на берег провалившегося под лед мужчину на Иваньковском водохранилище
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь группе мужчин на Иваньковском водохранилище. Пострадавшие отказались от услуг медицинских работников.

Заместитель начальника ПСЧ-215 Александр Проценко рассказал, что спасатели получили сигнал о мужчине, провалившемся под лед на квадроцикле вместе со своей собакой. Брат-близнец потерпевшего, увидевший инцидент, среагировал мгновенно и вызвал помощь.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили, что пострадавший уже выбрался на ледовую поверхность и вытащил своего пса. Специалисты добрались до пострадавших на судне на воздушной подушке „Хивус“ и подняли их на борт. В этот момент бегущие на помощь родственники одновременно провалились под лед в 150 метрах от берега», - рассказал Александр Проценко.

Александр Проценко подчеркнул, что благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось предотвратить трагический исход в данной ситуации.

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Спасатели
16 марта 2024, 20:46
Конференцию «Наше Отечество — наши традиции» для молодежи провели в Красногорске
Автор фото - Александра Степанова
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Мероприятие, которое ежегодно проводит Министерство информационных и социальных коммуникаций Подмосковья (МИСК), приурочено к Дню православной молодежи Московской области. В этом году оно прошло в Никольском соборе и собрало порядка 170 участников.

В начале конференции состоялась праздничная литургия, которую возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Он подчеркнул важность духовно-нравственных ценностей, отметив президентский указ об их сохранении, который был подписан несколько лет назад.

«Хочется пожелать, чтобы совместная работа, совместная молитва всех нас сближала, укрепляла и помогала. Сердечная благодарность организаторам нашей конференции, губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, который принимал активное участие в создании Никольского храма, где мы все сегодня находимся, вникал в каждую деталь», - указал митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе также выразила признательность за поддержку и создание теплой атмосферы, призвав участников события проявлять любовь и совершать добрые дела.

«Важно, чтобы ребята окунались в эту атмосферу, знали, что мы всегда рядом, поддерживаем их и в это сложное время наставляем на правильный путь», - отметила Екатерина Швелидзе.

На мероприятии также присутствовал участник специальной военной операции, который поделился своим опытом.

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Красногорск Молодежь
16 марта 2024, 20:22
Фестиваль Масленицы пройдет на сыроварне Олега Сироты 16 и 17 марта
пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Празднование Масленицы с участием фермеров со всего Подмосковья пройдет 16 и 17 марта на Истринской сыроварне Олега Сироты. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Он подчеркнул, что более 7,6 тысячи заведений общественного питания в Подмосковье готовят специальное меню и предложения для Масленицы, включая широкий выбор блинов и традиционных закусок.

«Для удобства жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подготовило интерактивную карту, на которую уже нанесено более 200 локаций, где можно провести время весело и, главное, вкусно», - указал Владислав Мурашов.

На территории этих локаций можно принять участие в масленичных гуляниях, а также посетить рестораны, кафе и ярмарки. Фермеры также примут активное участие, угощая посетителей натуральными продуктами, включая сыры, мед и сладости.

Во время празднования Масленицы пройдут мастер-классы по росписи пряников, свечеварению, а также будут организованы обзорные экскурсии по фермерским хозяйствам, в ходе которых все желающие смогут узнать больше подробностей об ассортименте фермеров из Подмосковья.

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Фестивали Олег Сирота Масленица
16 марта 2024, 19:54
Работу избирательных участков в Подмосковье проверили по поручению руководителя КПРФ Наумова
https://vk.com/a_naumov_kprf
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Руководитель аппарата фракции КПРФ Константин Елисеев проверил работу ряда избирательных участков в Сергиево-Посадском, Талдомском городских округах, а также в Дубне. Работу осуществили по указанию руководителя фракции КПРФ Александра Наумова.

По результатам посещений отмечено, что выезды на избирательные участки со стороны фракции продолжатся 16 и 17 марта.

Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов отдельно подчеркнул, что в эти дни долг каждого члена партии - проявить твердую позицию и работать над достижением общей цели во благо России.

«Направленной, прежде всего, на победу и на неукоснительное соблюдение законности при проведении процедуры выборов», - указал Александр Наумов.

Ранее мастер спорта международного класса Матвей Варакин из Королева принял участие в выборах президента. Он рассказал о традиции в его семье, которая связана с обязательным посещением выборов.

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КПРФ Выборы

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