05 апреля 2024, 16:18

Более 200 студентов приняли участие в весенней школе вожатых в Подмосковье

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Весенняя школа вожатых для студотрядов проходит в Подмосковье. Ее участниками стали более 200 человек.

«Весенняя школа вожатых как раз поможет подготовить к работе будущих педагогов, прокачает их профессиональные скиллы, а также научит быстро принимать решения в разных ситуациях», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.

Студенты обучаются по пяти основным направлениям: гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, сельское хозяйство, а также железнодорожная и педагогическая сферы.

Будущие вожатые узнают об истории студотрядов, нормативно-правовых основах деятельности педагогов, профессиональной этике, детской психологии и многом другом. После окончания школы ребятам предстоит сдать экзамен. Студенты, которые успешно пройдут испытания, получат свидетельство государственного образца, которое даст им возможность работать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Студенты
05 апреля 2024, 16:25
Игры юношеской футбольной лиги начнутся 6 апреля в Подольске
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Игры юношеской футбольной лиги стартуют в Подольске 6 апреля. На полях сразятся почти 600 спортсменов из разных возрастных групп.

Футболисты из трех команд «Витязь» сыграют с курским «Авангардом».

По словам директора подольской футбольной школы «Витязь» Валерия Волкова, торжественное открытие начнется в 12:30 на поле спортивного комплекса «Труд».

«Перед началом соревнований на церемонии открытия состоятся первые награждения за игры 2024 года. В зимнем первенстве Москвы команда „Витязь“ 2007 года заняла первое место, команда 2008 года - второе место, а команда 2008 года „Витязь-2“ взяла „бронзу“», - рассказал Валерий Волков.

Первенство Московской области пройдет в середине апреля. Там будут участвовать три отделения футбольной школы, в каждом из которых - по восемь команд спортсменов разных возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Подольск Школы Футбол
05 апреля 2024, 16:18
Производство изделий из пластмасс для автомобилей расширят в Сергиевом Посаде
Unsplash
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Производство автомобильных ковров и брызгозащиты увеличат на предприятии «Полистар» в Сергиевом Посаде. Благодаря льготному заему Фонда развития промышленномти компания сможет закупить и подготовить новое оборудование.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект инвестируют около 100 миллионов рублей. Из них 79,7 миллиона инвестор получит от Фонда. Благодаря этому предприятие создаст еще 40 рабочих мест. До этого компания получала заем ФОнда для покупки оборудовани ядл выпуска автомобильных подкрылков с шумоизоляцией.

\"Полистар\" было создано в 2021 году для производства термоэластопласта. Он применяется для изготовления ковриков, шлангов, пыльников и других товаров. В прошлом году предприятие выиграло на региональном конкурсе по модернизации производства и получило субсидию на сумму 10 миллионов рублей. На них закупили лазерный и раскроечный комплексы.

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Инвестиции Бизнес Промышленность
05 апреля 2024, 16:03
Еще 70 новорожденных с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье с января
Пресс-служба Минздрава МО
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День неонатолога отмечается 5 апреля. В Подмосковье работают Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и шесть перинатальных центров, где оказывают необходимую помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе с экстремально низкой массой тела. С начала года выходили еще 70 таких детей.

«В Подмосковье каждые роды и новорожденного сопровождает неонатолог. Основной задачей специалиста является оценка состояния ребенка и выхаживание детей, родившихся раньше срока. С начала года наши врачи спасли 90 детей с очень низкой массой тела менее 1,5 килограмма, а также 70 малышей с экстремально низкой массой тела менее килограмма», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Вес самого маленького из спасенных в этом году детей составил 410 граммов. Он родился в Московском областном перинатальном центре и уже выписан домой.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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Дети Здравоохранение Врачи
05 апреля 2024, 16:02
Предпринимателям в Балашихе рассказали о сервисе «100% Подмосковья»
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Субсидии и льготы для предпринимателей обсудили на заседании в Торгово-промышленной палате Балашихи. Представителями бизнеса рассказали о грантах, выплатах и новом сервисе «100% Подмосковья».

Представители малого и среднего бизнеса узнали об изменениях в области государственных закупок, профилактической работе контролирующих органов и промышленной ипотеке.

«Промышленная ипотека больше относится к крупному бизнесу. Там есть возможность получить большие деньги. Почти в два раза увеличился Фонд развития промышленности. Все это есть, все это можно использовать», - отметил президент Торгово-промышленной палаты Балашихи Анатолий Шестаков.

Также сейчас действуют субсидии на лизинг и обновление оборудования для предпринимателей социальной сферы. В этой же области есть гранты для молодых бизнесменов. Кроме того, в этом году начала работать еще одна мера поддержки - сервис «100% Подмосковья». Он создан для популяризации местных брендов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.

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Бизнес Балашиха Деньги

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