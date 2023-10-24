Более 200 студентов из Мытищ присоединились к «БумБатлФесту» в рамках акции по сбору макулатуры

«БумБатлФест», наряду со сбором макулатуры, объединил в себе различные экоактивности, за участие в которых студенты могли получить памятные призы. Фестиваль выступил площадкой для обмена знаниями, опытом и идеями, направленными на привлечение внимания к теме сбора и переработки отходов, а также популяризации экологичного образа жизни.

Во время фестиваля студенты посетили «Зеленый фургон» - передвижную мастерскую на колесах от партнера акции ППК РЭО, а также приняли участие в турнирах на экологическую тематику и посетили мастер-классы. Всего с момента старта акции учащиеся университета собрали одну тонну макулатуры. Поддержать студентов приехали главные герои акции - БумБой и БуМаша, которые недавно вернулись из турне по городам России.

Сопредседатель Всероссийского общественного экологического движения «Экосистема» Андрей Руднев подчеркнул, что акция проводится в четвертый раз и организаторам хотелось привнести что-то новое в уже полюбившийся многим формат «БумБатла».

Так, наряду со сбором макулатуры, проходит конкурс креативных постов. Участники могут опубликовать в социальных сетях посты, сопроводив публикации хештегами #БумБатл #НацпроектЭкология и #Экосистема. В них они могут рассказать о своем опыте сдачи макулатуры. По итогам акции авторы лучших публикаций получат подарки. Мероприятие продлится до 15 ноября.

«БумБатл» проходит в поддержку национального проекта «Экология» при участии Минприроды, Минпросвещения, Минобрнауки и Минспорта России. Партнеры акции - ППК «Российский экологический оператор» и РДДМ «Движение Первых».

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