Более 200 спортсменов выступили на турнире по рукопашному бою в Солнечногорске

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Турнир по рукопашному бою посвятили памяти погибших в локальных войнах и в зоне специальной военной операции.

По итогам турнира спортсмены из Солнечногорска оказались в числе лучших. Так, первые места и пояс победителя завоевали Вадим Григорьичев, Владимир Бадло, Денис Герасимов, Никита Чепелов, Кирилл Сысоев. Второе место занял Артем Лагуш, а третье - Наири Тер-Маргорян, Захар Шамин, Андрей Кожухарь, Алексей Финогенов, Лев Стрижак.

«Наши спортсмены после проведенных нескольких этапов на пути к поясам за чемпионство в этом турнире провели достойные поединки. Поздравляю всех с заслуженной победой!» - сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

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