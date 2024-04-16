16 апреля 2024, 13:15

Более 200 спортсменов выступили на турнире по рукопашному бою в Солнечногорске

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Финал турнира «Будущий рукопашник» на кубок всероссийской общественной организации «Боевое Братство» прошел в Солнечногорске. Более 200 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Курской и Калужской областей выступили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп».

Турнир по рукопашному бою посвятили памяти погибших в локальных войнах и в зоне специальной военной операции.

По итогам турнира спортсмены из Солнечногорска оказались в числе лучших. Так, первые места и пояс победителя завоевали Вадим Григорьичев, Владимир Бадло, Денис Герасимов, Никита Чепелов, Кирилл Сысоев. Второе место занял Артем Лагуш, а третье - Наири Тер-Маргорян, Захар Шамин, Андрей Кожухарь, Алексей Финогенов, Лев Стрижак.

«Наши спортсмены после проведенных нескольких этапов на пути к поясам за чемпионство в этом турнире провели достойные поединки. Поздравляю всех с заслуженной победой!» - сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск
16 апреля 2024, 13:38
Кофейные стаканы от Гжельского завода признали лучшим сувениром Золотого кольца
Министерство культуры и туризма Московской области
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Финал конкурса «Туристский сувенир Золотого кольца» прошел во Владимире. Гжельский фарфоровый завод представил специально разработанную серию кофейных стаканчиков с достопримечательностями городов, за которую получил Гран-при.

Работы оценивал экспертный совет, в состав которого вошли представители Ярославля, Костромы, Владимира, Суздаля и Сергиева Посада. Их признание дает право разместить наклейку «Рекомендовано Союзом городов Золотого кольца» на изделиях завода.

Гжельский фарфоровый завод является передовым предприятием по реализации традиционного гжельского фарфора с ручной росписью. Каждое изделие носит фирменное клеймо и личную подпись художника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там же можно найти экскурсии на Гжельский завод и другие предприятия народных художественных промыслов региона.

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В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что Гран-при присудили в номинации «Декоративно-прикладной сувенир Золотого кольца». На стаканчиках от Гжельского завода - узнаваемые места Владимира и Углича.

Туризм
16 апреля 2024, 13:29
Свыше 12 тысяч объектов для бизнеса разместили на инвестиционной карте Подмосковья
Unsplash
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Свыше 12 тысяч мест для бизнеса разместили на инвестиционной карте Подмосковья. Из них более 120 тысяч доступны по программе «Земля за рубль».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, благодаря удобным фильтрам на портале предприниматели могут быстро подобрать подходящую локацию для своего бизнеса.

«Инвестиционная карта является одним из элементов регионального инвестиционного стандарта. Сегодня на инвесткарте Подмосковья отображена информация о более чем 12 тысячах объектах, из которых свыше 120 доступно по программе „Земля за рубль“, еще более 190 помещений доступно в рамках „Недвижимости за рубль“», - сообщила заместитель председателя правительства, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Так, в Рузе доступен участок площадью 13,9 гектара в девяти километрах от трассы М-1. Место подойдет размещения производства.

Ознакомиться со всеми объектами можно по ссылке.

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Недвижимость Бизнес
16 апреля 2024, 13:29
Камеры для отслеживания пожаров установили в Одинцовском округе
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Заседание оперативного штаба по готовности к пожароопасному сезону прошла в Одинцове. Для предупреждения лесных пожаров в округе в этом году подключили видеомониторинг.

Участие в совещании приняли руководители местных филиалов «Центрлесхоза» и «Мособллеса», представители полиции и министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Для нас принципиально важно, чтобы каждая задействованная структура четко представляла свою зону ответственности, свой регламент и при этом понимала, что делают ее смежники. Наш штаб должен обеспечить эффективную координацию общих усилий», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Количество лесных пожаров в округе стабильно снижается из года в год. Чтобы минимизировать возгорания, к этой работе привлекут 63 единицы специальной техники и более 340 человек.

Одиннадцать населенных пункта и двадцать четыре садовых некоммерческих товарищества округа на данный момент находятся под угрозой. Одна из самых эффективных мер их защиты - создание противопожарных полос на прилегающих к лесам территориях.

Еще один из эффективных способов предупреждения лесных пожаров - видеомониторинг. Три камеры системы «Лесохранитель» установили в Горках-10, Никольском и на Власихе. Они имеют круговой обзор, функцию определения координат очагов пожара и дальность наблюдения - 20 километров.

«Мы можем размещать подобные камеры на высотных зданиях. Это позволит перекрыть территорию всего муниципалитета. Если будет сформирован соответствующий запрос, выполним его в кратчайшие сроки», - отметил Андрей Иванов.

Глава округа обратил внимание членов штаба на необходимость контроля за посещаемостью лесов, в том числе парков. Самые посещаемые - Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха, парки Малевича и «Раздолье». За нарушение пожарной безопасности предусмотрены штрафы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Пожары Андрей Иванов
16 апреля 2024, 13:28
Скоростной режим повысили на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон»
Госкомпания "Автодор"
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Подмосковный Минтранс сообщил о повышении скоростного режима на участках дорог М-11 «Нева» и М-4 «Дон». Владельцы грузовых и легковых автомобилей смогут развивать скорость до 130 километров в час.

Как пояснили в ведомстве, с ноября прошлого года превышать скорость 110 километров в час на трассе М-11 запрещалось, чтобы снизить аварийность на дороге в зимний период.

Также скоростной режим повысили на участках М-4 «Дон» с 296 по 322 и с 1091 по 1119 километр в Ростовской области.

Водителям разрешается ехать со скоростью до 110 километров в час вместо 90.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

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