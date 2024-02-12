12 февраля 2024, 18:37

Более 200 спортсменов со всей России выступили на первенстве Ленинского округа по кекусинкай

Мария Амелина
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Открытое первенство по кекусинкай прошло в Ленинском округе. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов от шести до 11 лет.

«Мы всегда проводим первенство в первой половине года, когда все начинают только втягиваться в процесс. От нас всегда выступает ДЮСШОР „Олимп“. Мы каждый раз волнуемся только об одном - чтобы у девчонок и мальчишек не случилось травм в поединках, все-таки это контактный вид спорта», - отметила руководитель отдела по физической культуре и спорту Управления по делам молодежи, культуре и спорту Ленинского округа Ольга Перминова.

Сейчас кекусинкай в Ленинском округе занимаются около 300 человек. Всего же почти за 20 лет в округе воспитали 15 мастеров спорта России и двух мастеров спорта международного класса в данном направлении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», в котором недавно оборудовали новую лыжню. Новое место для катания уже оценили любители активного отдыха.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
12 февраля 2024, 19:16
«Вышли на положительный баланс». Воробьев — о привлечении медиков для работы в Подмосковье
Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов
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Порядка 26 тысяч врачей и 46 тысяч специалистов среднего медицинского персонала работают в Подмосковье на сегодняшний день. Для привлечения новых кадров в регионе действуют различные программы поддержки, одна из которых — бюджетная ипотека. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев во время еженедельного совещания с областным правительством и главами городских округов.

Воробьев сообщил, что в ближайшее время в регионе запустят ряд модернизированных объектов здравоохранения.

«Это постоянный процесс: какие-то поликлиники выходят из капремонта, какие-то мы строим, ремонтируем стационары, первую детскую областную больницу (Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля) запускаем 1 июня. Все это требует привлечения специалистов», - указал Воробьев.

Губернатор отдельно подчеркнул, что Московская область вышла на положительный баланс по медицинским кадрам в 2022–2023 годах.

«Мы вышли в 2022–2023 годах на положительный баланс. Плюс 200-250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», - добавил Андрей Воробьев.

На сегодняшний день самыми востребованными специалистами в Подмосковье являются участковые терапевты и педиатры, врачи скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, неврологи и другие. Кроме того, в регионе продолжается работа по привлечению новых кадров.

«К основным источникам привлечения кадров относятся в первую очередь другие регионы, в частности Тверь, Рязань, Саратов, где есть медицинские вузы. Второй наш большой ресурс - это привлечение врачей, которые закончили медицинские вузы, молодые специалисты», - рассказала первый заместитель правительства региона Светлана Стригункова.

Для привлечения и удержания специалистов в Московской области действует ряд мер соцподдержки. Например, уже девятый год реализуется программа «Социальная ипотека». Так, специалисты получают 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а в течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сам получатель соципотеки платит только проценты по кредиту.

Кроме того, врачам 38 специальностей в Подмосковье выдают землю под строительство дома, действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», «Приведи друга», доплаты молодым специалистам и отдельным категориям врачей, компенсация аренды жилья. Подробная информация об условиях работы медицинских специалистов в Московской области размещена на сайте.

В этом году в регионе запускается новая программа - «Бюджетная ипотека». Она предусматривает предоставление социальной выплаты на оплату первоначального взноса в размере 15% от расчетной стоимости приобретаемого жилья и установления льготной процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту, в размере меньше на 2% от действующей ставки ЦБ РФ. На 2024 год предусмотрено 20 сертификатов, и 20 медиков уже подали документы для участия в программе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Порядка 26 тысяч врачей и 46 тысяч специалистов среднего медицинского персонала работают в Подмосковье на сегодняшний день. Для привлечения новых кадров в регионе действуют различные программы поддержки, одна из которых - бюджетная ипотека. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев во время еженедельного совещания с областным правительством и главами городских округов.

Андрей Воробьев Врачи Ипотека
12 февраля 2024, 18:54
Тендер на оказание услуг по захоронению ТКО объявили в Подмосковье
Unsplash
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Тендер на оказание услуг по утилизации отходов очистки фильтрата полигонов захоронения ТКО методом обратного осмоса объявили в Подмосковье. Соответствующее размещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Исполнителю предстоит бесперебойно оказывать услуги в течение всего срока действия контракта. Работы будут проводиться ежедневно 24 часа в сутки без выходных и праздничных дней.

Отмечается, что ежесуточный объем уничтожения концентрата фильтрата - от 90 до 150 кубометров в сутки. Подача заявок на участие в тендере завершится 19 февраля 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Полигоны Мусор
12 февраля 2024, 18:32
Команда ветеранов СВО из Подмосковья представит регион на «Кубке защитников Отечества»
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Сборная ветеранов СВО представит Московскую область на «Кубке защитников Отечества» в шести видах адаптивного спорта. Соревнования пройдут с 21 по 24 февраля в Калуге.

Как сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области, в мероприятии примут участие около 200 ветеранов СВО из Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Перед соревнованиями в Щелкове состоялась тренировка команды из Подмосковья. В ее проведении приняли участие тренеры сборной региона. В их числе чемпионы мира и призеры олимпийских игр.

Заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Борис Соловьев выразил благодарность губернатору Андрею Воробьеву за поддержку.

«У нас подобралась хорошая команда, и мы постараемся выступить достойно», - добавил Борис Соловьев.

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Ветераны Щелково
12 февраля 2024, 18:25
«Комфортные условия для педагогов». Воробьев — о новых образовательных учреждениях Подмосковья
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Открытие 39 школ и 34 детских садов запланировали в Подмосковье в 2024 году. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, это требует серьезного подхода к укомплектованию новых учебных заведений и привлечению педагогов в образовательную систему.

С 2024 года учителям начальных классов, математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии и химии предоставляется компенсация за аренду жилья. Выплаты составляют 20 тысяч рублей.

Еще одна новая мера поддержки - ежемесячные гранты в размере 80 тысяч рублей для школ, расположенных в 14 муниципалитетах, которые граничат с Москвой. Речь идет о Балашихе, Дзержинском, Долгопрудном, Котельниках, Красногорске, Ленинском округе, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Подольске, Реутове, Химках и Чехове.

«Эти средства пойдут в стимулирующий фонд оплаты труда школы и могут быть направлены на поддержку самых сильных учителей. У нас сегодня стартует отбор школ для получения гранта. Отмечу, что мы учитываем всех педагогов, которые приняты с 1 января 2024 года и работают с нагрузкой не менее 27 часов в неделю», - отметил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

Напомним, в Подмосковье работает Центр развития карьеры. Он подбирает кадры в профильных вузах, профессиональных сообществах и на других интернет-площадках. С 15 февраля начнет работать обновленный портал «Работай учителем в Подмосковье». Только в январе в Московской области обработали почти 1,7 тысячи новых резюме педагогов со всей России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Открытие 39 школ и 34 детских садов запланировали в Подмосковье в 2024 году. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , это требует серьезного подхода к укомплектованию новых учебных заведений и привлечению педагогов в образовательную систему.

«Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас - на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», - подчеркнул Воробьев.

Для педагогов Московской области действует ряд региональных мер поддержки. Это и социальная ипотека, и пособие молодым специалистам, и федеральная программа «Земский учитель».

Школы Андрей Воробьев Детские сады

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