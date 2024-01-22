Более 200 спортсменов приняли участие в соревнованиях по горнолыжному спорту в Подольске

Девочки и мальчики в возрасте от 5 до 15 лет соревновались за призы в пяти возрастных категориях. Лучшее время среди самых молодых участников составило 23 целых и 9/10 секунды. Арсений Осин, ученик подольской школы, занял первое место с результатом немного больше 27 секунд.

Открытое первенство округа посвящено памяти Михаила Кузнецова, успешного спортсмена и тренера, игравшего ключевую роль в развитии горнолыжного спорта в Подольске. Соревнования в его честь проводятся на территории комплекса «Красная горка» уже в восьмой раз.

Состязания продолжались на протяжении всего дня. Для спортсменов и гостей комплекса работала бесплатная полевая кухня и проводились веселые разминки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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