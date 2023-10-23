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Веломарафон стартовал от набережной реки Яуза в Мытищах и завершился вблизи Серафимовской церкви в Медведкове.

«В этом году, поскольку велодорожки городского округа Мытищи и Москвы соединены в районе московской кольцевой автомобильной дороги, у нас появилась уникальная возможность доехать до столицы и обратно», - рассказал руководитель подразделения планово-информационной работы управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи Карен Арутюнян.

Маршрут составил 12 километров по велодорожкам. Во время заезда участникам устроили историческую экскурсию вблизи памятника последнему русскому царю Николаю II в Тайнинском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.

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