Более 200 спортсменов приняли участие в осеннем веломарафоне «Мытищи — Москва»
Участники веломарафона «Мытищи — Москва» проехали 12 километров. На маршруте для них провели историческую экскурсию.
Веломарафон стартовал от набережной реки Яуза в Мытищах и завершился вблизи Серафимовской церкви в Медведкове.
«В этом году, поскольку велодорожки городского округа Мытищи и Москвы соединены в районе московской кольцевой автомобильной дороги, у нас появилась уникальная возможность доехать до столицы и обратно», - рассказал руководитель подразделения планово-информационной работы управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи Карен Арутюнян.
Маршрут составил 12 километров по велодорожкам. Во время заезда участникам устроили историческую экскурсию вблизи памятника последнему русскому царю Николаю II в Тайнинском.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.
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