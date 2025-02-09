09 февраля 2025, 10:28

Более 200 спортсменов поучаствуют во всероссийском турнире по борьбе в Подольске

Пресс-служба администрации Подольска
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Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона Европы и СССР Владислава Ивлева стартовал в Подольске. На него приехали спортсмены из 28 регионов страны.

Состязания будут идти два дня. Команда Московской области состоит из 86 спортсменов.

В сборную также вошли шесть жителей Подольска. Трое из них выступят в финале. Еще один поборется за бронзу.

Почетными гостями стали сам Владислав Ивлев, а также олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта СССР, прославленные тренеры России Шамиль Хисамутдинов и Мнацакан Искандарян, олимпийский чемпион, чемпион мира, шестикратный чемпион Европы Алексей Мишин.

По словам Владислава Ивлева, греко-римская борьба давно занимает особое место в Подольске. В муниципалитете создают комфортные условия для тренировок.

Ранее мы рассказывали о том, что в Подольске состоялись соревнования школьной лиги по баскетболу.

Спортсмены Подольск
09 февраля 2025, 10:47
Музей школы № 24 из Подольска представит экспозиции в Музее Победы в Москве
Пресс-служба администрации Подольска
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Сразу две экспозиции — «Боевой путь 129-й Краснознаменной Орловской ордена Кутузова стрелковой дивизии» и «Юные участники Великой Отечественной войны» — представит школа № 24 из Подольска в Музее Победы на Поклонной горе в Москве к маю. Их подготовили учителя и ученики образовательного учреждения.

Куратором работы музея является учитель истории Константин Колесников. Музей создали по инициативе бойцов и командиров 129-й Орловской стрелковой дивизии.

Здесь можно увидеть письма, документы и книги бойцов. Все они рассказывают о подвиге и боевом пути советских воинов.

К примеру, сотрудники музея помогли увековечить подвиг Героя Советского Союза, капитана Василия Кирьякова. Во время работы над историческими данными активисты начали переписку с музеями города Славинск и Мамоново Калининградской области.

«Мы поделились со школьными музеями имеющимися у нас архивами. Кроме того, связались с Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации, и нам помогли получить пакет документов, который передали в Калининградскую область. Мы рады, что наша помощь дает возможность восстановить историческую справедливость. Сейчас в Мамонове принято решение, что на мемориале Героев будет плита с именем Василия Кирьякова», - отметил Константин Колесников.

Подольск Школы Музеи Великая Отечественная война
08 февраля 2025, 20:32
Студенты в Мытищах встретились с предпринимателями Подмосковья
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В Российском университете кооперации городского округа Мытищи прошла встреча предпринимателей со студентами. Мероприятие провели благодаря масштабному образовательному проекту «День с предпринимателем».

Проректор по социальной работе и молодежной политике Российского университета кооперации Иван Дзюбан выступил перед собравшимися с приветственным словом.

Своими историями успеха, секретами ведения бизнеса и опытом с ребятами поделились вице-президент федеральной компании «Чистая линия» Армен Бениаминов, сооснователь сети салонов для домашних животных «Блэкгрумер» Данил Рындевич, заместитель директора центра поддержки предпринимательства Московской области Мария Семенова, профессор кафедры менеджмента и торгового дела, предприниматель, член Торгово-промышленной палаты городского округа Мытищи Дмитрий Валигурский, представитель клуба молодых предпринимателей при Росмолодежь Александр Ченцов.

Отметим, что встречу бизнесменов со студентами организовали совместно с Общественной палатой Московской области при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Мытищи Бизнес Студенты
08 февраля 2025, 19:11
Делегация из Серпухова посетила научную конференцию в Жуковском
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Встреча, которую посетила делегация из Серпухова, прошла на площадке технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Николая Жуковского. Ее посвятили Дню российской науки и организовали по инициативе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В составе делегации городского округа Серпухов в Жуковский отправились заместитель главы городского округа Татьяна Орлова, вице-президент Института инженерной физики, депутат окружного Совета Олег Андрух, заместитель председателя федеральной территории «Сириус», кандидат педагогических наук Дмитрий Савин, начальник Управления экономики и научной деятельности администрации городского округа Серпухов Андрей Малышевский. Они приняли участие в круглом столе на тему «Синергия науки и бизнеса».

По словам заместителя главы городского округа Серпухов Татьяны Орловой, заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила благодарственными письмами работу Олега Андруха и Дмитрия Савина.

«Наука всегда была движущей силой прогресса. Желаю коллегам успешной реализации всех намеченных планов. Приятно видеть оценку труда нашего научного сообщества», - добавила она.

Серпухов Наука
08 февраля 2025, 18:58
Выставку археологических находок открыли в Пущинском музее в Серпухове
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️В Пущинском музее экологии и краеведения открыли выставку археологических находок. Там представили экспонаты, привезенные из Окской археологической экспедиции 2024 года в Серпуховском Поочье.

Найденные артефакты помогают исследовать развитие древних поселений вдоль берега Оки в эпоху Средневековья. Раскопки проводили на двух памятниках. В них приняли участие школьники, жители округа, студенты Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и волонтеры «Русского географического общества».

Посетители выставки увидят древние украшения, старинные деньги, керамику и предметы быта. Там также представили фото с раскопок. Выставка артефактов продлится в Пущине до 28 февраля.

Отметим, что организаторы Окской археологической экспедиции планируют продолжить раскопки в этом году и приглашают всех желающих принять участие в исследовании родного края.

Выставки Серпухов История

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