Более 200 спортсменов поучаствуют во всероссийском турнире по борьбе в Подольске

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Состязания будут идти два дня. Команда Московской области состоит из 86 спортсменов.

В сборную также вошли шесть жителей Подольска. Трое из них выступят в финале. Еще один поборется за бронзу.

Почетными гостями стали сам Владислав Ивлев, а также олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта СССР, прославленные тренеры России Шамиль Хисамутдинов и Мнацакан Искандарян, олимпийский чемпион, чемпион мира, шестикратный чемпион Европы Алексей Мишин.

По словам Владислава Ивлева, греко-римская борьба давно занимает особое место в Подольске. В муниципалитете создают комфортные условия для тренировок.

Ранее мы рассказывали о том, что в Подольске состоялись соревнования школьной лиги по баскетболу.