Более 200 рабочих мест представили на ярмарке вакансий в Домодедове

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Для работодателей и соискателей ярмарка вакансий - это прекрасная возможность найти друг друга, обменяться контактами, провести собеседования и начать сотрудничество.

Среди работодателей - муниципальные и коммерческие предприятия: торговые сети «Лента» и «Комус», управление образования и комбинат питания, аэропорт Домодедово и Аэроотель и другие.

Отмечается, что самые востребованные должности - бухгалтеры, педагоги, менеджеры по продажам, инженеры и продавцы.

Работодатели предлагали работу как в офисе, так и на производстве. Зарплаты тоже везде разные, например, в одной из IT-компаний программисту готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц.

«Собрала уже десять анкет. Люди интересуются, люди хотят работать, в нашей организации в том числе, вообще, заинтересованы очень», - прокомментировала представитель МУП «Теплосеть» Екатерина Кузьмина.

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