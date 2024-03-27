Более 200 предприятий Подмосковья представят вакансии на ярмарке трудоустройства 10 апреля

В ходе пресс-конференции, которая состоялась в Красногорске, было объявлено, что что в регионе имеется 80 тысяч открытых вакансий. Эти положительные результаты были достигнуты благодаря мерам поддержки как для соискателей работы, так и для работодателей.

Предстоящая ярмарка трудоустройства соберет более 20 тысяч участников из шести округов. В общей сложности свыше 200 предприятий различных отраслей промышленности представят свои вакансии на этом мероприятии.

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