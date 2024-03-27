27 марта 2024, 23:28

Более 200 предприятий Подмосковья представят вакансии на ярмарке трудоустройства 10 апреля

Администрация Подольск г.о.
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Совсем скоро в Подольске состоится всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие стартует 10 апреля.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась в Красногорске, было объявлено, что что в регионе имеется 80 тысяч открытых вакансий. Эти положительные результаты были достигнуты благодаря мерам поддержки как для соискателей работы, так и для работодателей.

Предстоящая ярмарка трудоустройства соберет более 20 тысяч участников из шести округов. В общей сложности свыше 200 предприятий различных отраслей промышленности представят свои вакансии на этом мероприятии.

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Подольск Работа Ярмарки
27 марта 2024, 23:58
Глава Ступина Мужальских вручил удостоверения старостам 3 деревень
Администрация Ступино г.о.
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Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вручил удостоверения старостам деревень. Встреча состоялась в селе Большое Алексеевское. На ней также присутствовал депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

Глава муниципалитета передал старостам деревень Боброво, Зевалово и Федоровское специальные удостоверения, знаки отличия, документы и паспорта населенных пунктов с необходимыми данными, номерами телефонов ответственных лиц.

Сергей Мужальских отметил, что работа старост обеспечивает муниципалитет четкими запросами, что позволяет оперативно решать проблемы жителей сельских населенных пунктов.

«На территории округа Ступино работают 215 старост. Они - инициаторы всех преобразований, происходящих в сельской местности», - указал Сергей Мужальских.

На встрече участники обсудили вопросы, беспокоящие местных жителей, такие как газификация, благоустройство территорий, ремонт и содержание дорог, а также качество воды. Заявления, сделанные старостами, были зафиксированы и приняты для дальнейшей работы.

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Ступино
27 марта 2024, 23:42
Администрация Подольска вручила жилищный сертификат сироте
Администрация Подольск г.о.
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Жилищный сертификат вручили юной девушке из Подольска, которая осталась без родителей. Теперь Алина Иванова сможет приобрести квартиру в любом муниципалитете Московской области. Однако она уже решила остановить свой выбор на родном Подольске. Через месяц она планирует переехать в один из домов на улице Юбилейной.

Девушка рассказала, что хотела светлую квартиру, поэтому выбор пал на новостройку. Она планирует сделать некоторые перестановки на балконе и отметить новоселье.

С детства Алину воспитывала ее двоюродная бабушка, которую она считает своей мамой и главной опорой в жизни. В настоящее время девушка учится на втором курсе медицинского колледжа и мечтает стать косметологом. Она уверена, что у нее все получится, а собственное жилье прибавит ей уверенности на ее жизненном пути.

Глава городского округа Григорий Артамонов подчеркнул, что обеспечение детей-сирот жилищными сертификатами - одна из важнейших задач, которую поставил президент России Владимир Путин.

«Всего в этом году 37 человек вошли в программу нашего губернатора Андрея Воробьева „Жилище“», - подытожил Григорий Артамонов.

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Подольск Сироты
27 марта 2024, 23:28
Капитальный ремонт в Туровской школе в Данках завершат к началу нового учебного года
Unsplash
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Капитальный ремонт Туровской школы в Данках достиг 20% завершения. Образовательное учреждение планируют полностью отремонтировать и открыть первого сентября 2024 года.

Более 40 школ и 20 детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье к началу нового учебного года. Работы ведутся в рамках президентской программы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Ежедневно на строительной площадке работает более 25 специалистов. Демонтажные работы завершены. Основное внимание сейчас уделяют укреплению фундамента. В скором времени начнут установку новых окон и подготовку к финальной отделке.

«Школа практически будет выстроена с нуля остались только стены этой школы, полы, потолки, некоторые плиты потолочные заменили, полы вот сейчас заливают, утепляют, а система вся отопления канализации все будет заменено полностью. Соответствовать будет современным стандартам», - сказала директор Туровской школы Наталья Дорофеева.

Произведут реконструкцию спортзала. В школе также появится новый актовый зал. Современное здание с новой мебелью и оборудованием будет готово принять учащихся в следующем учебном году. Завершить все работы планируют к первому сентября.

Школы Серпухов Ремонтные работы
27 марта 2024, 23:18
Художники из Подмосковья изобразили производственный процесс завода «СПКБ-Техно»
Администрация Подольск г.о.
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Художники со всего Подмосковья приехали в Подольск, чтобы создать картины в цехах завода «СПКБ-Техно». Они решили изобразить производственный процесс и оборудование завода как произведение искусства.

Художникам провели экскурсию по предприятию, рассказали о производственном процессе и продемонстрировали различные арт-объекты, созданные на заводе.

Одна из художниц Ольга Бавыкина поделилась своим впечатлением, подчеркнув, что идея изобразить производственный процесс пришла к ней после выставки «Индустриальная Россия», где специалисты рисовали промышленные объекты.

«Меня поразило то, что здесь, на СПКБ, отлично сочетается как промышленность, так и вот различные арт-объекты и творческая деятельность. Видно, что все неравнодушны и горят своим делом», - поделилась Ольга Бавыкина.

После экскурсии каждый художник выбрал удобное место, чтобы изобразить его на своем полотне.

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Подольск Художники Заводы

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