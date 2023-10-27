Более 200 подмосковных компаний вступили в нацпроект «Производительность труда»
Свыше 200 подмосковных компаний стали участницами нацпроекта «Производительность труда». Заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева заявила, что многие из них уже провели испытания на пилотных участках производства.
«Всего к нацпроекту мы планируем привлечь свыше 300 региональных компаний», - отметила Зиновьева.
По ее словам, экономический эффект от реализации национального проекта в Подмосковье уже достиг четырех миллиардов рублей. Нацпроект направлен на оптимизацию производственных процессов и повышение эффективности предприятия. Помимо этого, он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.
На начальном этапе компании поддерживают представители федерального и регионального центров компетенций. Чтобы присоединиться к нацпроекту, необходимо подать заявку на портале.
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