Более 200 пляжей будет работать летом в Подмосковье

«Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаков и другого», - уточнил министр благоустройства Михаил Хайкин.

В прошлом году на пляжах Московской области отдохнули более 849 тысяч человек. При этом, самыми посещаемыми стали пляжи в: Солнечногорске, Лыткарине, Талдоме, Шатуре, Долгопрудном, Электростали, Мытищах, Луховицах и Орехово-Зуеве.

В этом году для отдыха в Подмосковье обустроят свыше 200 пляжей. Напомним, пляжи в регионах трех типов: малые, средние и большие. Их вместимость варьируется от 200 до тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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